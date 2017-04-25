Лана Прусакова: Очень хочу попасть на Олимпиаду. А еще больше хочу на ней победить

В следующем году в корейском городе Пхенчхане пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. Попасть в состав главной команды страны и выступить на главном старте четырехлетия могут несколько спортсменов из Чувашии. Одной из реальных претенденток является новочебоксарка Лана Прусакова – лидер женской сборной России по слоупстайлу.

Недавно в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» состоялся большой спортивный праздник, на котором подводились итоги прошедшего зимнего сезона. Лану Прусакову назвали лучшей спортсменкой отделения фристайла и «лучшим спортивным резервом Чувашской Республики». По окончании торжества Лана ответила на вопросы корреспондента «СЧ».

ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ПЕРСПЕКТИВАХ

– Лана, поздравляю тебя с успешным сезоном и званием главного резервиста Чувашии. Ощутила душевный подъем, получая заслуженную награду?

– Если честно, не особенно. Мне кажется, будучи трехкратной чемпионкой России, я слегка переросла этот статус. Хотя, конечно, всегда приятно, когда тебя называют лучшей.

– В общем зачете Кубка мира по слоупстайлу ты закончила сезон в первой двадцатке. Довольна собой?

– Сложно сказать. Скорее нет. На первых двух этапах Кубка мира я выступала хорошо, занимала 10-11 места, у меня почти все получалось. А потом на тренировке неудачно приземлилась и получила травму. Неделю ходила на костылях, тяжело восстанавливалась, в результате скатилась в четвертый десяток общего зачета и только под занавес сезона оттуда выбралась. Собственно говоря, гордиться особо нечем.

– Говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает. Будем надеяться, в следующем году травмы тебя обойдут стороной, тем более что год предстоит олимпийский. Как ты расцениваешь свои шансы выступить в Корее?

– В конце лета пройдут два этапа Кубка мира в США и в Новой Зеландии, от которых во многом будет зависеть мое попадание в состав олимпийской сборной России. Надеюсь выступить там хорошо, минимум – занять место в первой десятке.

Я очень хочу попасть на Олимпиаду. А еще больше хочу там победить. Можно сказать, это моя главная мечта. Хотя я реально оцениваю свои шансы, знаю, насколько сильны зарубежные соперницы, и понимаю, как высока будет конкуренция.

– Кто из соперниц представляет наибольшую угрозу?

– На международном уровне очень много спортсменов высокого класса. Я, например, восхищаюсь Келли Силдару из Эстонии. Ей всего 15 лет, а она уже выиграла целый ряд крупных турниров. Очень талантливая девочка, с прекрасной техникой. Хочу ее победить, но для этого нужно сильно постараться.

СПРАВКА «СЧ»

Слоупста́йл — тип лыжных соревнований, состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении трассы. Слоупстайл требует хорошей технической подготовки спортсменов и точности выполнения трюков, так как падение на трассе может привести к потере скорости и невозможности выполнения следующего трюка. Фигуры на трассе могут быть расположены в один, два или более рядов, и, проходя трассу по тому или иному участку, спортсмен имеет возможность выбора препятствия.

С 2014 года слоупстайл включен в программу зимних Олимпийских игр.

О НАЧАЛЕ ПУТИ И ПЕРВЫХ ПОБЕДАХ

– Как ты пришла во фристайл?

– Примерно пять лет назад на Новый год родители мне подарили горные лыжи. Папа в то время увлекся этим видом спорта и решил меня к нему приобщить. Так мы катались, катались, пока в конце концов я не очутилась в спортшколе на горнолыжном отделении, где прозанималась два года. Получалось так себе, и я уже собралась уходить, как в последний момент мне предложили попрыгать с трамплина.

Попробовала, понравилось – ощущения интересные, и на тренировках было весело. Съездила на соревнования, заняла сначала пятое место, потом первое место, затем меня взяли на сборы в Чехию, так и втянулась. Родители мое решение серьезно заняться фристайлом поддержали. Папа так вообще двумя руками был «за».

– В первый раз ты выиграла чемпионат России в четырнадцать лет. Наверное, была на седьмом небе от радости?

– У меня к тому времени состоялось много стартов, где я была близка к успеху, но все время чего-то не хватало. То на ровном месте упаду, то еще как-нибудь накосячу.

Перед чемпионатом страны разыгрывался кубок России, где я в очередной раз не устояла на ногах после прыжка. Моему тренеру Никите Валерьевичу Васильеву это, мягко говоря, не понравилось, и после того, как он прокомментировал мое выступление, я дала себе слово больше не падать. Когда победила, то испытала не радость, а скорее облегчение. Подумала: «Ну наконец-то. Выиграла».

– На следующий год ты прорвалась на международный уровень, завоевав золотую медаль на юниорской Олимпиаде в Норвегии. Было труднее побеждать, чем дома?

– Чтобы отобраться на этот турнир, я четыре месяца выступала на различных соревнованиях, набирала рейтинговые очки. Старалась изо всех сил, очень много тренировалась, нагружала себя по полной программе.

На Олимпиаде перед стартами нам выделили два тренировочных дня. В первый день вообще ничего не выходило, ни одного прыжка не смогла выполнить чисто. На второй день получила взбучку от тренера, взяла себя в руки, и вроде все начало получаться. Первую попытку откатала хорошо, уверенно. Но когда узнала, что иду на первом месте, все спокойствие как рукой сняло: я-то думала буду где-то пятой-четвертой. В общем, страшно разволновалась и вторую попытку сорвала. Упала.

Ну, думаю, все. Недолго музыка играла. Быть тебе, Лана, теперь самой последней. В расстроенных чувствах подъехала к табло взглянуть на результаты, смотрю и глазам не верю – я на верхней строчке! Подъехал Никита Валерьевич, кипящий от возмущения, как самовар. А я ему таким тоненьким голоском: «Никита Валерьевич, я первая». Он не поверил, два раза перепроверил. Точно, первая! И тут нас прорвало – прыгаем, кричим, обнимаемся! Незабываемые чувства. Очень хочу снова их пережить.

О СПОРТИВНЫХ БУДНЯХ И О ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ НИХ

– Кто придумывает трюки, с которыми ты выступаешь на соревнованиях?

– Мы работаем над ними вместе с тренером. В слоупстайле нет набора обязательных элементов, как, например, в фигурном катании. Мы просто пробуем разные комбинации и то, что нравится, что у меня лучше получается, вставляем в программу. Главное, чтобы прыжки были амплитудными, стильными, с интересными грэбами (захват лыж руками), красивыми вращениями.

– Где вы тренируетесь?

– В Чебоксарах я подтягиваю общефизическую подготовку и координацию: хожу в тренажерный зал, занимаюсь кросс-фитом, прыгаю на батутах. Технику отрабатываю уже непосредственно на трассе. В нашей стране сборы проходят в основном в городе Миассе Челябинской области, там хорошая трасса. А за границей – в Италии, Швейцарии. Поездки финансирует Федерация горнолыжного спорта России.

– Сколько спортсменов в женской сборной России по слоупстайлу?

– Не знаю, сколько в ней числится, но на соревнования и сборы ездим только мы вдвоем с Настей Таталиной из Москвы.

– Вы с ней дружите?

– Мы хорошо ладим, но не так близки, чтобы это можно было назвать крепкой дружбой.

– Уезжая на сборы и соревнования, скучаешь по дому?

– С тех пор, как начала ездить на международные соревнования, дома бываю гораздо реже, всего пару месяцев в году. Папа сам в прошлом спортсмен, меня понимает и поддерживает. Мама тоже постепенно привыкает, к тому же ей есть о ком заботится: у меня ведь еще и две младшие сестры. Безусловно, мы очень скучаем друг по другу и при первой же возможности стараемся пообщаться по телефону или через Интернет.

– Есть ли у тебя какое-нибудь увлечение, хобби?

– На хобби свободного времени очень мало. Когда выпадает свободная минутка, немного занимаюсь музыкой, играю на гитаре и синтезаторе. Чисто для себя. А книги читаю в основном из школьной программы. Вот недавно дочитала «Преступление и наказание».

– Бываешь в кино?

– Редко, но случается.

– Какой фильм нравится больше других?

– Я их не сравниваю. Но если говорить об эмоциях, то самые яркие переживания вызвали «Голодные игры». Захватывающий фильм. И жестокий.

– Какая у тебя цель в жизни?

– Хочу стать номером один в слоупстайле. Выигрывать Кубки мира, чемпионаты, олимпиады – все, что можно. Вне спорта я себя не вижу.

Беседовал Михаил Юрьев