Газета с большим будущим

Евгений ШУМИЛОВ, ведущий рубрики «Будем помнить»:

– Я редко когда подписывался на «Советскую Чувашию» – мне нравилось выстаивать ранним утром очередь к газетному киоску и покупать ее там, попутно общаясь с другими покупателями и киоскерами. Многие из них поменялись, да и сам живу уже в другом районе и покупаю газеты в другом киоске. Но со старыми киоскерами при встрече мы не только здороваемся, но и обмениваемся последними новостями.

Иногда статьи в газете оказываются настолько интересными, что я скупаю нужный номер сразу в нескольких киосках, чтобы подарить знакомым. Когда же публикуются мои материалы, приходится заказывать дополнительные экземпляры – ведь нужно разослать газету героям статьи и тем, кто помогал в исследовании и сборе материалов.

Любовь к газете у меня от отца, Георгия Степановича Шумилова (кстати, он ровесник газеты, лишь на месяц старше). Еще в 30-е годы отец был ее внештатным корреспондентом, очень гордился этим и до глубокой старости бережно хранил свою фотографию, на обороте которой его должность была подтверждена печатью редакции «Красной Чувашии».

А потом была война. Последняя корреспонденция пришла в редакцию от отца в начале августа 1941-го – в номере № 189 от 12 августа в обзоре редакционной почты упоминаются интересные сообщения старшины Шумилова с фронта. Отцовская батарея гаубиц калибра 152 мм в эти дни вела тяжелые арьергардные бои под Киевом. Я пытался разыскать его фронтовые письма в редакции, но архив того времени не сохранился. Многие номера «Красной Чувашии», отложенные отцом еще в начале 40-х годов, я храню в семейном архиве.

Сам же я начал читать газету в 60-е годы. Правда, первые три страницы меня тогда мало привлекали. Мне больше нравилось читать на 4-й странице газеты объявления участников Великой Отечественной войны, пытавшихся таким образом разыскать своих однополчан. И я надеялся найти среди них тех, кто служил и воевал с моим отцом в составе 460-го корпусного артиллерийского полка Юго-Западного фронта. Увы, ни одного такого объявления я так и не встретил – мало кто прошел через пекло войны. Наверное, эту рубрику нужно вернуть на страницы газеты. Конечно, сегодня уже объявления в нее будут писать дети и внуки фронтовиков.

Я и сейчас часто перечитываю уже пожелтевшие и ставшие хрупкими страницы «Красной Чувашии», пытаюсь представить, как сложилась жизнь героев ее публикаций. О некоторых из них удалось рассказать что-то новое и современным читателям. Так появился, например, материал «Ехал я из Берлина» о первом эшелоне с фронтовиками, вернувшемся в Чебоксары в 1945 году из столицы поверженной Германии.

Редакция доверила мне вести рубрику «Будем помнить». Скажу прямо – это чрезвычайно ответственно. Если в дружеском разговоре можно привести какую-то не до конца проверенную информацию, то в газетной публикации все требует документального подтверждения. Однажды, чтобы включить в статью всего два слова, пришлось полтора месяца поработать в Центральном госархиве республики.

Как ведущий рубрики «Будем помнить» я поставил перед собой задачу исследовать малоизвестные или позабытые страницы истории, связанные с защитниками Отечества, и рассказать о них читателям. Иногда эти публикации принимаются с восторгом, иногда вызывают споры. Меня радует и то, и это – лишь бы читатель не остался равнодушным. В последнее время заметно вырос интерес молодежи к электронной версии рубрики на официальном сайте газеты. Это тоже радует – значит, у газеты есть будущее.

Подготовленные мной материалы не всегда устраивают редакцию из-за большого объема. Приходится либо мучительно их сокращать, либо не менее мучительно ждать, когда у редакции появится возможность выделить для них целую полосу.

Авторитет газеты в последние годы заметно вырос. Иногда для обращения в какие-то организации приходится прибегать к помощи редакции. Приятно, что люди понимают: это нужно читателю, республике, и действительно оказывают помощь. Значит, авторитет газеты «сработал». В своей рубрике я с удовольствием говорю им слова искренней благодарности.

И, конечно, всем рекомендую прочитать, хотя бы на сайте газеты, публикации в рубрике «Будем помнить» – наверняка каждый найдет в них что-то новое для себя. А может, кто-то подскажет новую интересную тему…