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В Чувашии прошла акция памяти «Вместе против террора!»

Общественная акция в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге собрала в Чебоксарах более 7 тысяч жителей республики.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, члены регионального правительства,  представители общественных объединений и трудовых коллективов, школьники и студенты выразили поддержку пострадавшим, а также призвали к объединению усилий в борьбе против террора.

«Это уже не первая попытка запугать жителей нашей страны. Мы никогда не забудем невинных жертв этого страшного террористического акта. Мы всегда должны помнить, что мы сильны нашим единством! Сплотившись, объединив усилия, мы сможем противостоять терроризму – злу, которое покушается на жизни жителей нашей страны!» — обратился к собравшимся заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель  Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия Николай Малов.

О солидарности с жителями Санкт-Петербурга, а также о необходимости выступить единым фронтом против террористов со сцены жителям республики также говорили представители всех политических партий, представленных в Государственном Совете республики и лидеры общественных организаций Чувашии.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро в Санкт-Петербурге 3 апреля погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Кроме того, на станции метро «Площадь восстания» было найдено взрывное устройство, которое было обезврежено.

Соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро семьям и родственникам погибших выразил Глава Чувашии. Он подчеркнул, что жители республики никогда не оставались в стороне от чужой беды, и готовы в случае необходимости оказать всю необходимую помощь.

«Трагедия в Санкт-Петербурге не оставила равнодушными тех, кто хочет видеть Россию сильной и независимой державой. Этот взрыв нужно расценивать как преступление против нашей страны, против каждого ее жителя. Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что  терроризм – это беда, которая может прийти в каждый дом. Справиться с ней  можно только вместе, независимо от национальности, вероисповедания и политических взглядов. Сегодня жители Чувашии показывают свое единство в борьбе с терроризмом. Так мы сможем справиться с этой бедой», – сказал Михаил Игнатьев.

 

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

08.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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