12 апреля Чувашская Республика присоединится к Всероссийской акции «Волонтерский космический забег»

В рамках празднования 60-летия начала космической эры человечества 12 апреля 2017 года в 10.00 на стадионе «Энергия» (г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 34) состоится Всероссийская акция «Волонтерский космический забег».

Акция проводится в целях реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, а также популяризации здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта, привлечения внимания к достижениям российской космонавтики.

Организаторами акции выступают Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр», а в Чувашской Республике – Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, Чебоксарская городская молодежная общественная организация «Волонтерский центр города Чебоксары».

Акция запланирована в формате массового забега с участием представителей добровольческих движений, лидеров социально ориентированных некоммерческих организаций, молодежных спортивных объединений, гражданских активистов, известных общественных деятелей, спортсменов и представителей органов власти Чувашской Республики. Дистанция для всех участников составит 1957 метров.

Стать участником акции может любой желающий. Регистрация состоится с 9.20 до 9.50 12 апреля 2017 года на стадионе «Энергия». Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону 45-13-88.

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики