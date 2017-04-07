Лана Прусакова вошла в десятку сильнейших на первенстве мира по фристайлу

Воспитанница отделения фристайла Спортивной школы олимпийского резерва №2 Минспорта Чувашии Лана Прусакова вошла в десятку сильнейших на первенстве мира.

6 апреля в итальянском Вальмаленко прошли соревнования первенства мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл. В финальных соревнованиях девушек победу одержала Келли Сильдару из Эстонии, ее результат 95,33 балла. Представительница Швеции Дженни-Ли Бурманссон стала серебряным призёром (89,33 балла), «бронза» досталась американской спортсменке Каролине Клэйр (84 балла).

В финальную часть соревнований прошли обе россиянки. В итоге москвичка Анастасия Таталина заняла 7 место (57 баллов), а представительница Чувашии, трёхкратная чемпионка России в лыжном слоуп-стайле Лана Прусакова расположилась на 8 строчке турнирной таблицы (14 баллов).

Первенством мира завершился период крупнейших мировых стартов сезона во фристайле. Уже завтра Лана вместе со своим личным тренером, старшим тренером сборной команды России Никитой Васильевым (воспитанником чувашской школы фристайла) возвращается домой в Чебоксары. А в воскресенье Лана Прусакова вместе с другими знаменитыми воспитанниками республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2 – биатлонисткой Татьяной Акимовой, лыжницей Кристиной Кусковой, конькобежцем Тимуром Карамовым примет участие в торжественном вечере, посвящённом подведению в Чувашии предолимпийского зимнего сезона. Торжественное мероприятие состоится 9 апреля в конференц-зале Ледового дворца «Чебоксары — Арена». Начало в 11:00. Вход для желающих свободный.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики