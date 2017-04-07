Руководители СМИ и ИТ-компаний Чувашии возложили цветы в память жертв терактов

Прогремевший 3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга унес жизни больше десятка невинных людей. Трагедия объединила жителей всей страны в борьбе с терроризмом.
Руководители республиканских средств массовой информации, крупнейших ИТ-компаний почтили память погибших в террористическом акте, собравшись 7 апреля на площади Республики г. Чебоксары.
В знак скорби они возложили цветы и зажгли поминальные свечи. Для всех желающих присоединиться к общественной акции здесь организована стилизованная площадка.
Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов отметил, что противодействие терроризму – общенациональная задача, и средствам массовой информации принадлежит ключевая роль в пропаганде антитеррористических ценностей и патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Напомним, что 8 апреля в 11:00 на площади Республики города Чебоксары пройдет общественная акция «Вместе против террора». К участию приглашаются все неравнодушные жители и гости столицы Чувашской Республики.
Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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