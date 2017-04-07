Руководители СМИ и ИТ-компаний Чувашии возложили цветы в память жертв терактов

Прогремевший 3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга унес жизни больше десятка невинных людей. Трагедия объединила жителей всей страны в борьбе с терроризмом.

Руководители республиканских средств массовой информации, крупнейших ИТ-компаний почтили память погибших в террористическом акте, собравшись 7 апреля на площади Республики г. Чебоксары.

В знак скорби они возложили цветы и зажгли поминальные свечи. Для всех желающих присоединиться к общественной акции здесь организована стилизованная площадка.

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов отметил, что противодействие терроризму – общенациональная задача, и средствам массовой информации принадлежит ключевая роль в пропаганде антитеррористических ценностей и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Напомним, что 8 апреля в 11:00 на площади Республики города Чебоксары пройдет общественная акция «Вместе против террора». К участию приглашаются все неравнодушные жители и гости столицы Чувашской Республики.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики