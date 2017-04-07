Пятилетка майских указов

ОНИ ПОЗВОЛИЛИ СДВИНУТЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ РЕШЕНИЕ МНОГИХ НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ

Многое из того, что мы сегодня воспринимаем как само собой разумеющееся, еще несколько лет назад даже не имело понятных формулировок и решений. Жилищные программы, реформирование ЖКХ, рост зарплат учителей и медработников и многие другие положительные изменения – все они на самом деле реализовались совсем недавно. В мае 2012 года вновь избранный Президент России Владимир Путин издал серию указов, известных как майские. В этих документах обозначены основные направления развития страны на ближайшие годы. «СЧ» начинает публикацию серии материалов о реализации этих стратегических задач в Чувашии, а сегодня напомнит о главных в масштабах России пунктах майских указов.

Всего указов от 7 мая 2012 года одиннадцать. Первый из них – о мерах по реализации демографической политики как главного показателя действия всех остальных. Рождаемость растет только в благоприятных социально-экономических условиях, создаваемых надлежащим здравоохранением, образованием, обеспечением людей доступным жильем и качественными услугами ЖКХ, чему посвящены другие указы.

Еще несколько указов касаются реализации внешнеполитического курса страны, совершенствования военной службы, обеспечения межнационального согласия, реализации государственной социальной и экономической политики.

Появилось понятие «дорожная карта» – перечень мероприятий по реализации того или иного указа. Скажем, в социальной сфере одна из таких мер – обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений как результат повышения качества и количества оказываемых ими услуг, развитие и сохранение кадрового потенциала, проведение структурных реформ в сфере культуры и так далее.

Уже через год Владимир Путин отмечал, что удалось сдвинуть с мертвой точки многие наболевшие вопросы. Улучшились демографические показатели, стала увеличиваться помощь многодетным семьям. В 60 с лишним регионах запустили абсолютно новые, достаточно сложные и напряженные с финансовой точки зрения соответствующие программы. Начали выплачивать пособия на третьего ребенка.

В результате реализации указа о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения заметно снизилась смертность. В целях раннего выявления и профилактики заболеваний с 2013 года во всех субъектах страны началась массовая диспансеризация, которую прошел практически каждый из нас.

По данным ТАСС, реализация госпрограммы строительства и реконструкции школ предполагает создание 6,5 млн. мест за 10 лет. Общая стоимость работ оценивается в 3 трлн. рублей. В 2017 году на реализацию программы выделено 25 млрд. рублей.

В мае 2016 года на совещании в Кремле Президент снова вернулся к теме исполнения своих указов. Как отметил тогда Владимир Путин, «оценивать результаты проделанной работы надо по реальным делам».

Президент констатировал, что серьезное внимание уделено программе расселения аварийного жилья, вопросам безопасности дорожного движения, где уже есть положительная динамика. Создана сеть многофункциональных центров, которые работают по принципу «одного окна».

«Удалось внести определенные изменения в десятилетиями существовавшую систему, когда люди ходили по многочисленным конторам, стояли неоправданно в очередях, пытаясь получить нужную справку или документ», – заметил Путин.

Не менее важная тема – количество мест в детсадах. Здесь уже почти удалось приблизиться к планке майских указов. Внедряется новый формат – детские технопарки. Финансирование организаций дополнительного образования стало отдельным направлением в бюджетах регионов.

Сделан существенный шаг в развитии здравоохранения. «По ряду направлений мы добились целей, которые ставили на 2018 год», – похвалил Путин. «Вместе с тем люди зачастую предъявляют обоснованные претензии к здравоохранению. Для них главное – насколько профессионально, грамотно оказывается медицинская помощь», – указал глава государства. А квалифицированных врачей, прежде всего узких специалистов, а также фельдшеров на селе часто не хватает. Особенно в небольших населенных пунктах, удаленных районах. Так что задача обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами выходит на передний план.

Другая острая тема – ЖКХ. Наиболее заметный шаг здесь – введение лицензирования управляющих компаний. Установлены предельные индексы роста тарифов. Создан механизм господдержки проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах. Но все решения эффективно заработают, только если будет обеспечена прозрачность и открытость этого сектора, сказал Президент. И напомнил о своем поручении создать государственную информационную систему ЖКХ, чтобы каждый мог проверить, из чего складываются платежи, посмотреть расчеты управляющей компании.

Прямой спрос за реализацию указов предъявляется к министрам. По данным Минздрава России, плановых показателей по обеспеченности врачами достигли чуть больше половины субъектов РФ. С 2017 года начинает работать система аккредитации выпускников медицинских специальностей по всей стране. Это принципиально новая система допуска к профессиональной деятельности, когда само профессиональное сообщество выносит решение о допуске специалиста.

В сфере демографической политики зафиксировано увеличение средней продолжительности жизни – это также один из параметров майских указов. Сейчас она составляет 71 год (рост наблюдается с 2012 года).

По майским указам к 2018 году зарплата учителей и врачей должна увеличиться от полутора до двух раз в зависимости от места проживания. Существенные прибавки к зарплатам должны быть и у других категорий бюджетников – работников социальных служб, научных работников, медицинского персонала младшего и среднего уровня, работников культуры и так далее. Однако свои коррективы в реализацию этого указа внес двойной удар – обвальное падение цен на углеводороды и пресловутые западные санкции.

Экономические последствия кризиса были таковы, что правительство вынуждено было обсуждать предложения даже не о повышении, а о сокращении в 2016 году зарплат медицинского персонала, педагогических и социальных работников, уменьшив финансирование этих отраслей. К счастью, этого не случилось – экономика прекратила спад, начался постепенный рост ВВП.

Надо иметь в виду, что ключевое значение имеет не объем ресурсов, которые направляются на решение задач, а эффективность предпринимаемых мер, их нацеленность на конкретный результат. Иначе от средств, предусмотренных на преобразования, не будет никакой внятной отдачи, которую должны почувствовать люди. Об этом также постоянно напоминает глава государства, касаясь реализации майских указов.