ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:13 04.04.2017
8 апреля – премьера фильма «Советская Чувашия: Летопись века»
18:47 06.04.2017
Директор по развитию ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» Юрий Кислов: «Приятно слышать, что в ближайшее время в моногородах будет создано 6 тысяч новых рабочих мест»
18:41 06.04.2017
Инна Исаева, директор МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары: «Преподаватели и учителя Чувашии хорошо показали себя на федеральном уровне»
18:39 06.04.2017
Директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Евгений Бондарев: «Большое внимание в 2016 году было уделено государственным и муниципальным услугам и расширению доступа к Интернету»
18:36 06.04.2017
Главный врач БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Дмитрий Арсютов прокомментировал отчет Главы Чувашии Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год
16:44 06.04.2017
В Чувашии бюджетная эффективность закупок составила 1,1 млрд рублей
16:42 06.04.2017
К концу 2018 года в моногородах республики планируется создать более 6 тыс. рабочих мест, привлечь более 10 млрд рублей инвестиций
15:14 06.04.2017
В 2017 году в Чувашии будет создано около 2800 рабочих мест
13:55 06.04.2017
В Чебоксарах полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере
13:15 06.04.2017
Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа
13:13 06.04.2017
 2
Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Политика
Пятилетка майских указов

Коллаж «СЧ»ОНИ ПОЗВОЛИЛИ СДВИНУТЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ РЕШЕНИЕ МНОГИХ НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ

Многое из того, что мы сегодня воспринимаем как само собой разумеющееся, еще несколько лет назад даже не имело понятных формулировок и решений. Жилищные программы, реформирование ЖКХ, рост зарплат учителей и медработников и многие другие положительные изменения – все они на самом деле реализовались совсем недавно. В мае 2012 года вновь избранный Президент России Владимир Путин издал серию указов, известных как майские. В этих документах обозначены основные направления развития страны на ближайшие годы. «СЧ» начинает публикацию серии материалов о реализации этих стратегических задач в Чувашии, а сегодня напомнит о главных в масштабах России пунктах майских указов.    
Всего указов от 7 мая 2012 года одиннадцать. Первый из них – о мерах по реализации демографической политики как главного показателя действия всех остальных. Рождаемость растет только в благоприятных социально-экономических условиях, создаваемых надлежащим здравоохранением, образованием, обеспечением людей доступным жильем и качественными услугами ЖКХ, чему посвящены другие указы.
Еще несколько указов касаются реализации внешнеполитического курса страны, совершенствования военной службы, обеспечения межнационального согласия, реализации государственной социальной и экономической политики.
Появилось понятие «дорожная карта» – перечень мероприятий по реализации того или иного указа. Скажем, в социальной сфере одна из таких мер – обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений как результат повышения качества и количества оказываемых ими услуг, развитие и сохранение кадрового потенциала, проведение структурных реформ в сфере культуры и так далее.
Уже через год Владимир Путин отмечал, что удалось сдвинуть с мертвой точки многие наболевшие вопросы. Улучшились демографические показатели, стала увеличиваться помощь многодетным семьям. В 60 с лишним регионах запустили абсолютно новые, достаточно сложные и напряженные с финансовой точки зрения соответствующие программы. Начали выплачивать пособия на третьего ребенка.
В результате реализации указа о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения заметно снизилась смертность. В целях раннего выявления и профилактики заболеваний с 2013 года во всех субъектах страны началась массовая диспансеризация, которую прошел практически каждый из нас.

По данным ТАСС, реализация госпрограммы строительства и реконструкции школ предполагает создание 6,5 млн. мест за 10 лет. Общая стоимость работ оценивается в 3 трлн. рублей. В 2017 году на реализацию программы выделено 25 млрд. рублей.

В мае 2016 года на совещании в Кремле Президент снова вернулся к теме исполнения своих указов. Как отметил тогда Владимир Путин, «оценивать результаты проделанной работы надо по реальным делам».
Президент констатировал, что серьезное внимание уделено программе расселения аварийного жилья, вопросам безопасности дорожного движения, где уже есть положительная динамика. Создана сеть многофункциональных центров, которые работают по принципу «одного окна».
«Удалось внести определенные изменения в десятилетиями существовавшую систему, когда люди ходили по многочисленным конторам, стояли неоправданно в очередях, пытаясь получить нужную справку или документ», – заметил Путин.
Не менее важная тема – количество мест в детсадах. Здесь уже почти удалось приблизиться к планке майских указов. Внедряется новый формат – детские технопарки. Финансирование организаций дополнительного образования стало отдельным направлением в бюджетах регионов.
Сделан существенный шаг в развитии здравоохранения. «По ряду направлений мы добились целей, которые ставили на 2018 год», – похвалил Путин. «Вместе с тем люди зачастую предъявляют обоснованные претензии к здравоохранению. Для них главное – насколько профессионально, грамотно оказывается медицинская помощь», – указал глава государства. А квалифицированных врачей, прежде всего узких специалистов, а также фельдшеров на селе часто не хватает. Особенно в небольших населенных пунктах, удаленных районах. Так что задача обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами выходит на передний план.
Другая острая тема – ЖКХ. Наиболее заметный шаг здесь – введение лицензирования управляющих компаний. Установлены предельные индексы роста тарифов. Создан механизм господдержки проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах. Но все решения эффективно заработают, только если будет обеспечена прозрачность и открытость этого сектора, сказал Президент. И напомнил о своем поручении создать государственную информационную систему ЖКХ, чтобы каждый мог проверить, из чего складываются платежи, посмотреть расчеты управляющей компании.
Прямой спрос за реализацию указов предъявляется к министрам. По данным Минздрава России, плановых показателей по обеспеченности врачами достигли чуть больше половины субъектов РФ. С 2017 года начинает работать система аккредитации выпускников медицинских специальностей по всей стране. Это принципиально новая система допуска к профессиональной деятельности, когда само профессиональное сообщество выносит решение о допуске специалиста.
В сфере демографической политики зафиксировано увеличение средней продолжительности жизни – это также один из параметров майских указов. Сейчас она составляет 71 год (рост наблюдается с 2012 года).
По майским указам к 2018 году зарплата учителей и врачей должна увеличиться от полутора до двух раз в зависимости от места проживания. Существенные прибавки к зарплатам должны быть и у других категорий бюджетников – работников социальных служб, научных работников, медицинского персонала младшего и среднего уровня, работников культуры и так далее. Однако свои коррективы в реализацию этого указа внес двойной удар – обвальное падение цен на углеводороды и пресловутые западные санкции.
Экономические последствия кризиса были таковы, что правительство вынуждено было обсуждать предложения даже не о повышении, а о сокращении в 2016 году зарплат медицинского персонала, педагогических и социальных работников, уменьшив финансирование этих отраслей. К счастью, этого не случилось – экономика прекратила спад, начался постепенный рост ВВП.
Надо иметь в виду, что ключевое значение имеет не объем ресурсов, которые направляются на решение задач, а эффективность предпринимаемых мер, их нацеленность на конкретный результат. Иначе от средств, предусмотренных на преобразования, не будет никакой внятной отдачи, которую должны почувствовать люди. Об этом также постоянно напоминает глава государства, касаясь реализации майских указов.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Политика, .

07.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 79 queries in 0,511 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев