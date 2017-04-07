«Питер, мы с тобой!»

В субботу, 8 апреля, в разных городах России пройдет общественная акция «Вместе против террора» в память о жертвах терроризма, в том числе погибшим в метро Санкт-Петербурга в этот понедельник. Скажут свое решительное «нет» и жители Чувашии. В Чебоксарах митинг состоится на площади Республики. Начало в 11.00.

В столице нашей страны Москве памятные мероприятия начались ещё вчера. Тысячи участников акции собрались на Манежной площади. Выйти на шествие людей через соцсети призывали актеры, музыканты, спортсмены, журналисты. Они публиковали сообщения с хештегом «#питермыстобой». А в Чебоксарах к митингу планируют присоединиться те, чьи близкие в день трагедии, 3 апреля, находились в Санкт-Петербурге. Как стало известно «Советской Чувашии», в момент, когда прогремел взрыв, участники детской театральной студии «ВанГоги&Masters», приехавшие в Северную столицу на «Смешной фестиваль», спешили на железнодорожный вокзал, чтобы вернуться обратно в Чебоксары. О том, что произошло в «подземке», они узнали уже в поезде от проводников.