Главное Премьера уже завтра В эти выходные состоится премьера фильма о «Советской Чувашии», снятого к столетию газеты. Как создается каждый номер, как доходит до читателя в городах и селах, кто читает одно из старейших печатных изданий республики – обо всем этом рассказал творческий коллектив ГТРК «Чувашия».

Увидеть фильм можно уже в субботу, 8 апреля, в региональном эфире телеканала «Россия 24». Он начнется в самый что ни на есть праймтайм, лучшее время для показа, в 19.00. Кроме того, его два раза повторят в день юбилея газеты, 10 апреля, по двум разным каналам. В 9.00 – на канале «Россия 1» и в 19.30 – в эфире Национального телевидения Чувашии.

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