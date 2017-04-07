Премьера уже завтра

В эти выходные состоится премьера фильма о «Советской Чувашии», снятого к столетию газеты. Как создается каждый номер, как доходит до читателя в городах и селах, кто читает одно из старейших печатных изданий республики – обо всем этом рассказал творческий коллектив ГТРК «Чувашия».
Увидеть фильм можно уже в субботу, 8 апреля, в региональном эфире телеканала «Россия 24». Он начнется в самый что ни на есть праймтайм, лучшее время для показа, в 19.00. Кроме того, его два раза повторят в день юбилея газеты, 10 апреля, по двум разным каналам. В 9.00 – на канале «Россия 1» и в 19.30 – в эфире Национального телевидения Чувашии.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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