Не сходя с дистанции

РАССТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКЕ НЕ МЕШАЕТ

Утро заместителя главного врача республиканского онкодиспансера Александра Мыцикова начинается с консультаций, хотя около его кабинета не толпятся пациенты.

Современные технологии, которые сейчас применяют онкологи Чувашии, дают врачам больниц и поликлиник республики возможность уточнить диагноз, получить для своих пациентов откорректированную ведущими специалистами тактику по диагностике и лечению дистанционно. Для этого самим больным не нужно никуда ездить, стоять в очередях, нервничать: достаточно, чтобы его лечащий врач направил результаты анализов, снимки и другие исследования с подробным описанием в Республиканский клинический онкологический диспансер по специально выделенному каналу связи в республиканской информационной системе. Здесь дежурный онколог в течение рабочего дня ответит на запрос и даже, если возникнет необходимость, созовет консилиум.

Как попасть на прием к специалистам республиканского онкодиспансера?

1. Оформление заявки на прием в республиканской медицинской информационной системе – для первичных пациентов.

2. Электронная регистратура – для пациентов, которые идут к врачу повторно. Запись осуществляется медицинским работником направляющей медицинской организации или медсестрой врача-онколога онкодиспансера.

3. Через информационный центр (call-центр) РКОД (8352) 26-05-05, будни с 8 до 19 ч., суббота с 8 до 12 ч.

4. В РКОД проводят также телемедицинское консультирование.

Сижу в кабинете Александра Витальевича: хирург из центральной районной больницы заподозрил неладное у своего пациента, направил его на анализы и, как только они были готовы, связался с онкологами со своего рабочего компьютера. Александр Витальевич просмотрел присланные документы и тут же отправил сообщение хирургу со списком дополнительных исследований, которые нужно сделать пациенту для уточнения диагноза. Из другой ЦРБ пришло сообщение от гинеколога, в котором врач сообщает о подозрении на злокачественную опухоль у жительницы деревни. Все необходимые обследования уже сделаны, осталось только уточнить, когда ее госпитализировать, чтобы дообследовать уже в диспансере и определиться с методикой лечения.

– Александр Витальевич, как можно связаться с врачами онкодиспансера или как пациенту получить необходимую помощь?

– Давайте начнем с того, что в республике существует порядок оказания медицинской помощи. В специальном приказе подробно расписано, какие лечебно-диагностические меры нужно принимать на том или ином уровне. Наши доктора занимаются не только лечением, но и консультированием врачей других уровней. А чтобы пациенты получали помощь как можно быстрее, мы работаем дистанционно.

Предположим, у врача общей практики возникло подозрение, что у пациента, который пришел к нему с жалобами, не просто гастрит, а онкологическое заболевание. Существует диагностический минимум исследований при каждой локализации опухоли. Пациент проходит необходимое обследование в течение 10-12 дней, и затем доктор со своего рабочего компьютера оформляет электронную заявку в консультативную поликлинику. В нашей республиканской информационной системе предусмотрена специальная ветка, которая позволяет загрузить результаты всех анализов, снимков, УЗИ и МРТ. Мы их изучаем и согласовываем дату приема пациента у нас в диспансере. Самое главное здесь – успеть помочь человеку. С помощью этой системы мы также консультируем врачей в подборе индивидуальной обезболивающей терапии.

– Получается, если раньше больной был, по сути, курьером: привозил результаты своих исследований в бумажном виде, приезжая из района в Чебоксары, то теперь ему не нужно отпрашиваться с работы, записываться на прием, ехать в диспансер, везти документы. Они приходят в электронном виде по спецсвязи.

– У нас в Чувашии уже много лет действует система телемедицинского консультирования, которую сейчас вводят по всей стране. Мы оказались в числе первопроходцев, и поэтому у нас она хорошо отработана. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы консультируем врачей, которые лечат конкретных пациентов. Теперь, когда медико-информационная система внедрена повсеместно, врачи любой специальности на местах получили возможность консультироваться у нас при малейшем подозрении на опухолевый процесс у своих пациентов.

– А разве пациент не должен пойти вначале к районному онкологу?

– Есть очевидные вещи, когда нет смысла гонять человека по кабинетам и терять время. К тому же, например, онколог в больнице может по какой-то причине отсутствовать: отпуск, больничный, учеба… Да мало ли что произошло. Поэтому и врач общей практики, и хирург, и даже стоматолог может самостоятельно оформить электронную заявку.

– Очень часто пациенты жалуются, что трудно записаться на прием к узкому специалисту. Как у вас обстоят дела с этим?

– Пациенты к нам сами не записываются, это делают их лечащие врачи или регистраторы поликлиники. Самое главное, чтобы пациенты обязательно оставляли свои номера телефонов. Их не просто записывают на какой-то день, но и на конкретное время, к конкретному врачу. За день до приема на сотовый телефон приходит смс-оповещение, чтобы человек не забыл о визите к доктору. Особенно это касается сельских жителей. Если из Новочебоксарска или Чебоксар добраться можно и во второй половине дня, даже вечером, то жителей районов мы стараемся приглашать до обеда, чтобы они успели вернуться домой.

– Александр Витальевич, но ведь бывает так, что онкологический диагноз давно выставлен, человека пролечили, но болезнь все-таки прогрессирует. Приехать к вам он не может, а у врачей на месте не получается облегчить его состояние. Как ему получить помощь?

– Как правило, если имеется возможность привезти такого пациента в ЦРБ, где есть телемедицинская связь, это обязательно нужно сделать. Мы увидим не только его лечащего врача, но и самого больного, поговорим с ним, зададим ему вопросы, объясним, как в его отношении будут действовать врачи, какие нужно будет принимать лекарства. Очень хорошо, если рядом с ним будут его родственники. Это очень важно и для самого больного, и для его близких. Иногда к консультации мы подключаем психолога, потому что часто возникают еще и психологические проблемы, сложности в общении между членами семьи.

Если пациент не транспортабелен, лежит дома, то тут приемлемы любые виды связи с ним. Например, планшет и скайп. На днях мы общались таким образом с больным из Янтиково.

Обычно мы просим родственников пригласить врача общей практики на дом, согласовать его визит с нами и выходим в обговоренное время с ними на связь. Мы можем подсказать доктору, что в сложившейся ситуации нужно сделать, чтобы облегчить состояние пациента. Доктору на месте может не хватать компетенций, чтобы увидеть изменения, которые происходят с больным, и которые видим мы, потому что сталкиваемся с этим постоянно. Мы подскажем, какую симптоматическую терапию назначить больному, чтобы максимально улучшить качество его жизни.

Кроме того, чтобы обеспечить доступность специализированной медицинской помощи населению врачи-специалисты онкологического диспансера проводят выездные консультации в районах республики. Специалисты онкодиспансера всегда на связи и всегда готовы прийти на помощь!

Договорить нам не дали: врач-гинеколог заподозрил опухоль у беременной женщины, Александра Витальевича пригласили на консилиум. Забегу вперед, опухоль оказалась доброкачественной, ребенок родится здоровым.

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