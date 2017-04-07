Главное Угадали с первого раза Наши читатели, пожелавшие принять участие в объявленном вчера конкурсе «Советской Чувашии» «Угадай год!», стали звонить в редакцию еще за два часа до начала приема ответов. И очень сожалели, когда мы их просили перезвонить в назначенное время, согласно правилам конкурса.

Среди участников оказались как люди старшего поколения, так и молодежь. Первой дозвонилась и правильно назвала годы предложенных публикаций – 2002 и 2007 – Дарья Горбушина, 24-летняя жительница Новочебоксарска. Второй дала верные ответы Галина Зотова из Красночетайского района, наша постоянная читательница, участница многих конкурсов «СЧ». Так как и Дарья, и Галина позвонили ровно в 12.30 с разницей всего в несколько секунд, редакция решила присудить победу обеим участницам. МЕЖДУ ТЕМ

У тех, кто в этот раз не сумел угадать год, есть шанс попытать счастье во втором туре конкурса, который, напомним, состоится 14 апреля. Поскольку не все потенциальные конкурсанты получили свежий номер «СЧ» с утра («Хотела поучаствовать в конкурсе, но газета пришла только в 14 часов», – пожаловалась на нашем сайте читательница Татьяна), время ответов редакция перенесет на более поздний срок.

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