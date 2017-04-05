Представители СМИ Чувашии приняли участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта

С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге проходил четвертый Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который ежегодно проводит Общероссийский народный фронт. В работе форума приняли участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.

На Медиафорум приехали и лауреаты III Всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» из Чувашии: Ольга Яковлева – комментатор телевидения Национальной телерадиокомпании Чувашии, Джульетта Федорова – журналист газеты «Советская Чувашия», Евгений Петров – главный редактор сетевого издания «Мой город Чебоксары». Церемония награждения состоялась в заключительный день форума.

«У нас была возможность пообщаться с руководителями и главными редакторами федеральных СМИ, представителями профильных министерств. Среди спикеров были, например, Сергей Иванов, специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и режиссер Тимур Бекмамбетов», – рассказала Ольга Яковлева. Работа была организована по тематическим блокам. На площадке «Региональное телевидение» говорили о доставке контента через социальные сети, 21 кнопке.

Также участники могли выбрать тематические секции: «Журналистские антикоррупционные расследования», «Российские праздники: образы, смыслы», «Активность и самореализация молодежи» и другие.

По словам Ольги Яковлевой, на форуме были представлены первые результаты новых проектов ОНФ, о некоторых из которых уже рассказывало Национальное телевидение Чувашии. Это «Дорожная инспекция/карта убитых дорог», «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Центр мониторинга благоустройства городской среды».

«Те проекты, о которых мы пока не рассказывали нашим зрителям, «Равные возможности детям» и «Народная оценка качества», думаю, тоже скоро станут темами репортажей Национального телевидения», – пообещала Ольга Яковлева.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики