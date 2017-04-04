Чебоксарец, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов с выигрышей в покерных турнирах, объявлен в розыск

Объявлен в федеральный розыск житель Чебоксар Михаил Лахитов, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов с доходов от выигрышей в международных покерных турнирах.
Как уже сообщала «Советская Чувашия», мужчина, по версии следствия, не заплатил налоги с доходов физического лица за 2011–2013 годы в размере более 3,9 млн. рублей. Он не представлял декларации в налоговые органы, скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 млн. рублей, полученные за пределами России.
А это выигрыши на международных покерных турнирах, проводившихся в США (Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера – World Series of Poker), а также в Германии (Берлин), Дании (Копенгаген) и Франции (город Довиль).
Лахитов, уведомленный о явке к следователю для допроса в качестве подозреваемого, в назначенное время не пришел, о причинах неявки по повестке не сообщил. Сейчас у следствия нет информации о местонахождении подозреваемого, по этой причине он объявлен в федеральный розыск.
Правоохранители просят тех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Лахитова, сообщить об этом по телефонам: (8352) 58-01-33 (СУ СКР по Чувашии) или 02 (МВД по Чувашии).
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