Глава Чувашии провел второе заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ

4 апреля в Москве Глава Чувашии, член Государственного совета Российской Федерации Михаил Игнатьев в качестве руководителя провел второе заседание рабочей подгруппы, посвященное подготовке к совместному заседанию Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда».

В ходе мероприятия обсужден проект доклада подгруппы «О решении задачи по расселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики