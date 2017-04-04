Глава Чувашии провел второе заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ

4 апреля в Москве Глава Чувашии, член Государственного совета Российской Федерации Михаил Игнатьев в качестве руководителя провел второе заседание рабочей подгруппы, посвященное подготовке к совместному заседанию Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда».
В ходе мероприятия обсужден проект доклада подгруппы «О решении задачи по расселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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