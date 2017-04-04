Штангистка из Чувашии Наталья Хлёсткина принесла России первое «золото» чемпионата Европы по тяжёлой атлетике

Воспитанница чувашской школы тяжёлой атлетики Наталья Хлёсткина завоевала золотую медаль в весовой категории до 58 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Сплите (Хорватия).
Выступая в новой для себя весовой категории – до 58 кг по сумме двух упражнений — рывка и толчка — воспитанница столичной спортивной школы имени Валериана Соколова подняла 214 (95+119) кг.
Второе место заняла представляющая Латвию Ребека Коха – 213 (95+118) кг. Бронзовым призёром сенсационно стала румынка Мадалин Моли (208), выступавшая в группе В.
Для сборной России это «золото» стало первым на чемпионате Европы—2017, который завершится 8 апреля. Таким образом, Наталья Хлёсткина впервые среди чувашских спортсменов стала двукратной чемпионкой Европы по тяжёлой атлетике. Год назад впервые в своей спортивной карьере подопечная заслуженного тренера Чувашии Геннадия Иванова выиграла чемпионат Старого Света в весовой категории до 63 кг.
Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
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