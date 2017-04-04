В пятерке лучших

В конце марта в Минспорта России подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы за 2016 год среди регионов РФ.
При составлении итогового рейтинга регионов жюри конкурса учитывало результаты работы по таким направлениям, как «Физическая культура и массовый спорт», «Подготовка спортивного резерва», «Спорт высших достижений», «Адаптивная физическая культура и спорт», «Материально-техническая база», «Финансирование физической культуры и спорта».
С учетом всех показателей в общем зачете среди 85 регионов РФ Чувашия заняла 15 место. При этом у республики 3 место по показателю «Физическая культура и массовый спорт», 8-е – по оснащению материально-технической базы, 17-е – по подготовке спортивного резерва, 34–е – по развитию адаптивной физической культуры и спорта, 38 место – по спорту высших достижений и 55 место – по финансированию отрасли. А среди регионов России с населением до 2 миллионов человек по общим показателям Чувашия замкнула пятерку лучших.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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