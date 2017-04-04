Главное, Спорт В пятерке лучших В конце марта в Минспорта России подвели итоги смотра­-конкурса на лучшую организацию физкультурно-­спортивной работы за 2016 год среди регионов РФ.

При составлении итогового рейтинга регионов жюри конкурса учитывало результаты работы по таким направлениям, как «Физическая культура и массовый спорт», «Подготовка спортивного резерва», «Спорт высших достижений», «Адаптивная физическая культура и спорт», «Материально-­техническая база», «Финансирование физической культуры и спорта».

С учетом всех показателей в общем зачете среди 85 регионов РФ Чувашия заняла 15 место. При этом у республики 3 место по показателю «Физическая культура и массовый спорт», 8-­е – по оснащению материально-­технической базы, 17-­е – по подготовке спортивного резерва, 34–е – по развитию адаптивной физической культуры и спорта, 38 место – по спорту высших достижений и 55 место – по финансированию отрасли. А среди регионов России с населением до 2 миллионов человек по общим показателям Чувашия замкнула пятерку лучших.

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