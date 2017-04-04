Стартовала корпоративная спартакиада газовиков, посвященная 60-летию со дня образования газового хозяйства Чувашской Республики

У газовиков Чувашии стало доброй традицией приглашать своих сотрудников на состязания в физкультурно-оздоровительные комплексы республики. В этом году центром проведения спортивных стартов стал ФСК «Асамат» города Цивильска.

Там в минувшую субботу состоялась спартакиада среди работников компаний ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары», посвященная 60-летию со дня образования газового хозяйства Чувашской Республики. В спортивном празднике приняли участие более 270 работников и членов их семей из всех городов и районов республики. Поздравил газовиков почетный гость – первый заместитель главы администрации Цивильского района Андрей Леонидович Сидоров, присутствовавший на мероприятии.

В компаниях ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» традиционно проводятся ежегодные зимние и летние спартакиады. Для участия в них формируются сборные команды, состоящие из увлеченных спортом сотрудников.

В начале торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары», депутат Госсовета Чувашской Республики Кияметдин Мифтахутдинов. Он отметил важность мероприятий, способных физически укрепить работников и нацелить их на здоровый образ жизни.

«Мы и дети наших сотрудников ежегодно принимаем активное участие в корпоративных соревнованиях ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» и во всех массовых республиканских спортивных мероприятиях. Совсем недавно вместе со всей страной участвовали в «Лыжне России-2017». Сегодня будем определять своих победителей в волейболе, плавании, шашках, шахматах, дартсе. Всегда радостно, когда спортивные традиции находят поддержку у коллектива, способствуют развитию корпоративного духа компании и повышению производительности труда», – сказал он.

По итогам соревнований кубок за первое место в состязаниях по волейболу был присужден команде Управления АО «Газпром газораспределение Чебоксары», серебро завоевала сборная команда филиалов из Чебоксар, Новочебоксарска и села Моргауши, на третьем месте – команда Управления ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Победители и призеры спартакиады награждены кубками, дипломами и ценными подарками.

Спартакиада в очередной раз показала – многотысячный коллектив газовиков дружит со спортом и славится своими физкультурными традициями.

Нина МИХАЙЛОВА

? Участников спартакиады поприветствовал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары», депутат Госсовета Чувашии Кияметдин Мифтахутдинов.

? В программу соревнований были включены пять видов спорта – от волейбола…

? …до интеллектуальных игр.

? Победители и призеры получили дипломы и ценные подарки.