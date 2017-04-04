Сыграли в бутылочку?

Опасаясь, что им не продадут алкоголь, школьницы пронесли его мимо кассы…
Именно тогда, когда девушки зашли в отдел по продаже дорогих спиртных напитков, на них и обратила внимание охрана супермаркета. На вид подружкам явно не было восемнадцати, между тем они уверенно потянулись к стеллажам с крепким алкоголем. Пройдясь по торговому залу и набрав полные корзины всякой всячины, школьницы завернули подальше от объективов камер видеонаблюдения и переложили спиртное и съестное в свои рюкзачки.
Но от глаз охранников не укрылось, что заходили посетительницы налегке, а к кассе подошли с заметно «поправившимися» котомками за плечами. Когда после разговора с работниками магазина «несушки» выложили свою добычу, оказалось, что они пытались похитить товаров почти на семь тысяч рублей! Не говоря уже о такой мелочи, как бутылка минеральной воды, из которой они хлебнули по глотку, а потом как ни в чем не бывало поставили обратно на полку…
По информации следователя отдела полиции № 2 столичного УМВД Асият Гейдаровой, старшеклассницы одной из новочебоксарских школ объяснили полицейским, что первоначально их целью был именно алкоголь: у одной из них приближался день рождения. Но потом стали давать показания, что забыли оплатить свои многочисленные «покупки». Хотя ни у одной из них попросту не было средств на такой масштабный шопинг. Материалы уголовного дела по обвинению несовершеннолетних в покушении на групповую кражу направлены в суд…
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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