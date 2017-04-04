Главное, Криминал Сыграли в бутылочку? Опасаясь, что им не продадут алкоголь, школьницы пронесли его мимо кассы…

Именно тогда, когда девушки зашли в отдел по продаже дорогих спиртных напитков, на них и обратила внимание охрана супермаркета. На вид подружкам явно не было восемнадцати, между тем они уверенно потянулись к стеллажам с крепким алкоголем. Пройдясь по торговому залу и набрав полные корзины всякой всячины, школьницы завернули подальше от объективов камер видеонаблюдения и переложили спиртное и съестное в свои рюкзачки.

Но от глаз охранников не укрылось, что заходили посетительницы налегке, а к кассе подошли с заметно «поправившимися» котомками за плечами. Когда после разговора с работниками магазина «несушки» выложили свою добычу, оказалось, что они пытались похитить товаров почти на семь тысяч рублей! Не говоря уже о такой мелочи, как бутылка минеральной воды, из которой они хлебнули по глотку, а потом как ни в чем не бывало поставили обратно на полку…

По информации следователя отдела полиции № 2 столичного УМВД Асият Гейдаровой, старшеклассницы одной из новочебоксарских школ объяснили полицейским, что первоначально их целью был именно алкоголь: у одной из них приближался день рождения. Но потом стали давать показания, что забыли оплатить свои многочисленные «покупки». Хотя ни у одной из них попросту не было средств на такой масштабный шопинг. Материалы уголовного дела по обвинению несовершеннолетних в покушении на групповую кражу направлены в суд…

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