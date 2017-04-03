В Чувашии стартуют экологические мероприятия по очистке и благоустройству территорий

Проведение экологического месячника по очистке и благоустройству территорий районов и городов Чувашии стало одной из тем совещания Главы республики Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств 3 апреля.

Отмечено, одним из самых массовых экологических мероприятий станет ежегодная общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», которая пройдет с 15 апреля по 5 июня. В ее рамках запланированы экологические субботники, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, озеленение, очистка и благоустройство родников, посадка деревьев. Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Коршунов отметил, что традиционно к экологическим мероприятиям присоединятся все районы и города региона.

Михаил Игнатьев подчеркнул значение акции. «Такие мероприятия нужны. Прошу всех присоединиться к ним. Обращаю внимание, что необходимо уделить должное внимание посадке деревьев, в том числе на местах горельников 2010 года», — сказал он.

Напомним, Указами Президента России 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Мероприятия, включенные в региональный план мероприятий по проведению в Чувашской Республике Года экологии, находятся на личном контроле Главы Чувашии.

Отметим, систематическая работа по реализации экологических проектов и природоохранных мероприятий в Чувашии обеспечила попадание республики в пятерку лидеров экологического рейтинга субъектов Российской Федерации.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики