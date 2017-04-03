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    Платные парковки появятся в Чебоксарах в сентябре

    В тестовом режиме в Чебоксарах в сентябре текущего года заработает система платных парковок. Об этом доложил на городской планерке при главе администрации Алексее Ладыкове директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов.

    Сеть автоматизированных платных парковок на территории города Чебоксары планируется создать по четырем адресам:

    — ул. Привокзальная, д. 1 на 100 машино-мест;

    — пл. Республики, д.1, ул. Ленинградская на 175 машино-мест;

    — Деловой проезд (рядом с домом 52 по ул. К.Маркса) на 31 машино-место;

    — пр. Ленина, д. 2 на 28 машино-мест.

    На ул. Привокзальная появится закрытая парковка, оборудованная шлагбаумами. По остальным адресам обустроят плоскостные парковки открытого типа, где установят 5 паркоматов.

    Запуск системы в тестовом режиме, согласно графику планируется в сентябре текущего года. Контракт на выполнение проекта по результатам конкурса заключен с ПАО «Ростелеком».

    Оплата парковки будет возможна банковскими картами, при помощи мобильного приложения, СМС и в личном кабинете на сайте парковочного пространства, где будет размещена вся информация о работе парковок. Как отметил Олег Белов, по опыту других регионов предварительная плата за парковку по истечении 30 минут бесплатной стоянки может составить 30 руб. Методикой расчета размера платы находится на согласовании в контрольно-надзорных органах.

    Глава администрации Алексей Ладыков поручил провести работу по внесению предложения в Государственный Совет Чувашской Республики о дополнении Закона Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» статьей об административной ответственности за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке.

    Кроме этого, Алексей Ладыков обозначил, что платные парковки нужны в первую очередь не для пополнения городского бюджета, а для регулирования автомобилепользования. «В центре города не хватает парковочных мест, создаются неудобства для посетителей учреждений, возникают пробки, аварийные ситуации. Проект по созданию платных парковок для нас пилотный, он позволит регулировать автомобильные потоки и если данная инициатива хорошо себя зарекомендует, работу в этом направлении будем продолжать», — сказал Алексей Ладыков.

    Организация платных парковок не является коммерческим проектом, все вырученные средства будут поступать в бюджет города.

    Результатом организации парковок станет доступность организаций и учреждений расположенных в зоне их действия.

    Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    03.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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