Чувашии на 323 млн 270 тысяч рублей увеличены лимиты финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Чувашской Республике на 323 млн 270 тысяч рублей увеличены лимиты предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. О соответствующем решении правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства сообщил Глава Чувашии Михаил Игнатьев 1 апреля в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции.

Дополнительные средства на переселение граждан республики из аварийного жилфонда Чувашии выделены благодаря эффективному взаимодействию руководства республики с Правительством Российской Федерации, Министерством строительства РФ и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнул Михаил Игнатьев. «Это дополнительные инвестиции в экономику Чувашской Республики, гарантированный государственный заказ для строительных организаций», — акцентировал руководитель региона.

Глава Чувашии отметил, что основные объемы дополнительных средств будут направлены в города Чебоксары и Шумерля, в которых есть проблемы с реализацией программы переселения граждан из аварийного жилфонда. «У вас есть все условия для реализации Указа №600 к 1 сентября 2017 года. Нужно находить варианты решений, своевременно подготовить необходимую конкурсную документацию», — потребовал Михаил Игнатьев у руководителей администраций городских округов.

Отметим, с 2013 года реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики». До 1 сентября 2017 г. предусмотрено в 4 этапа переселить 13,1 тыс. человек, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 171,9 тыс. кв. метров. В настоящее время завершена реализация II этапа программы, реализуются III, IV этапы.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики