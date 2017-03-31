150 деревьев и 2225 кустарников будут высажены в Чебоксарах весной 2017 года

Весной 2017 года в столице Чувашии будут высажены 2375 зеленых саженцев, или 150 деревьев и 2225 кустарников.

Посадка зеленых насаждений будет произведена в местах общего пользования (аллеи, парки, сады, придорожные полосы и т.д.), а также на территориях жилых кварталов и микрорайонов, школ и детских садов. Посадка будет осуществлена профессиональной организацией, выигравшей открытый аукцион в электронной форме.

Весной 2017 года будет заложено семь новых озелененных территорий – по ул. Афанасьева, д. 9/4, в мкр Садовый, по ул. Нижегородской, д. 4, вдоль дороги по ул. Крылова, ул. Социалистическая, д. 2, Эгерский бульвар, д. 6 к. 1 и т.д.

В весенние планы вошли также мероприятия по реконструкции шести существующих озелененных территорий — парка имени 500-летия г. Чебоксары, озелененных территорий по ул. Бородина, пр. Ленина, д. 30, на площади Совхозная, ул. Калинина и на территории МБДОУ «Детский сад № 76» г. Чебоксары.

МБУ «Управление экологии г. Чебоксары» обращает внимание горожан, что заявки поступившие после 1 апреля, будут включены в осенний план 2017 года.

Источник: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары