В Чувашскую Республику поступили первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017

Почтовое отделение 428000 города Чебоксары, которое находится по проспекту Ленина, д. 2, начало выдачу паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA – 2017.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru. Готовый документ можно получить на почте или в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций. Оформление и доставка паспорта как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.

При получении в отделениях почтовой связи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, Кубок конфедераций – это футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации футбола в стране-организаторе чемпионата мира за год до основного турнира. Кубок Конфедераций FIFA 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Кубка Конфедераций FIFA 2017.

По материалам УФПС Чувашской Республики – филиала ФГУП «Почта России»

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики