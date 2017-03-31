Минсельхоз Чувашии согласовал реализацию инвестиционного проекта по реконструкции Чебоксарского городского молочного завода

30 марта в Минсельхозе Чувашии рассмотрен и одобрен проект соглашения между Правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью «Чебоксарский городской молочный завод» о реализации инвестиционного проекта модернизации, реконструкции и строительства завода. Соглашением предусматривается реализация проекта в период с 2017 по 2021 годы.

Реализация инвестиционного проекта позволит возобновить работу предприятия на качественно новом уровне, поддерживать стабильный социально-экономический рост в перерабатывающей отрасли и, в конечном счете, повышать качество жизни граждан, отметил в ходе обсуждения министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

В рамках Соглашения в течение пяти лет предстоит реализовать проект объемом инвестиций не менее 1208 млн рублей. Планируется создание более 100 новых рабочих мест, внедрение новых технологий переработки молока, производства и реализации молочной продукции и напитков.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики