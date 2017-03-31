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Управляющий делом

Фото Олега МАЛЬЦЕВАБЕЗ ЕГО ВИЗЫ НЕ ВЫХОДИЛО НИ ОДНО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Петр Митрофанов был свидетелем и непосредственным участником многих важных событий в жизни республики. На период его работы в аппарате Совета Министров Чувашии (с 1969 по 1991 годы) выпали строительство Чебоксарского завода промышленных тракторов, гидроэлектростанции и химкомбината в Новочебоксарске, бурное жилищное строительство, а также серьезные перемены в жизни общества и сознании людей, связанные с горбачевской перестройкой. От Петра Митрофановича, как управляющего делами Совмина, часто требовались нестандартные решения, и он их находил. Соратники высоко ценили его организаторский талант.
О ВЫСОКИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕЧТАЛ
Петр Митрофанович был седьмым ребенком в многодетной крестьянской семье. Родился в селе Игорвары Цивильского района в военном 1942 году. Окончив школу, поехал учиться в Иркутский лесотехнический техникум – в тех местах работал его старший брат. Затем служил в армии, в танковых войсках. Демобилизовавшись, начал работать в Лесосплавконторе города Козьмодемьянска. Молодого инициативного парня заметили и предложили должность заведующего орготделом райкома комсомола.
Спустя год Петр переехал в родную республику, где его приняли на должность инструктора Чебоксарского горкома ВЛКСМ. Оттуда судьба привела его в строительный трест № 2. Петру Митрофанову было 28 лет, когда ему предложили поработать референтом у заместителя председателя Совета Министров Чувашии по промышленности и строительству Петра Алексеевича Левина. Он и стал его первым учителем и наставником.
Пройдя одну за другой все ступеньки служебной лестницы, Петр Митрофанович занял должность управляющего делами Совета Министров Чувашии. Круг обязанностей был широк. В ведении начинающего чиновника теперь были материальные ресурсы правительства, весь спектр хозяйственных задач, включая содержание здания Дома Советов, дачного комплекса, подведомственной поликлиники и автобазы.
Управделами отвечал за прием и размещение официальных делегаций из Москвы, гостей из союзных республик и регионов. Голова кругом шла от забот, но все успевал. «В советское время, – вспоминает Петр Митрофанович, – скоропалительные выдвижения на ответственные посты не делались. От кандидатов требовались не только профессиональный и жизненный опыт – ценились скромность, честность и порядочность. Для рыночной экономики, нацеленной на извлечение прибыли, это не является главным. Отсюда и коррупция, о которой трубят в прессе и на телевидении. О высоких должностях я никогда не мечтал, все получилось само собой».
НЕ ЛОМАЙТЕ ПЕЧКИ, ОНИ ЕЩЕ ПРИГОДЯТСЯ
При этом Петр Митрофанович подчеркивает, что он далек от критики современности, но считает, что строить новое надо с учетом положительного опыта предыдущих поколений. У истории есть чему поучиться. В 1991 году, после ухода с правительственного поста, Митрофанов возглавил производственное объединение «Чуваштоппром», где проработал 12 лет. В задачу организации входило обеспечение населения твердым топливом – углем, торфом, дровами.
Несмотря на возникший в ту пору дефицит «живых денег», уголь в республику поступал своевременно и в необходимом количестве. Помогла тут и дружба с кемеровским губернатором Аманом Тулеевым. Затем, после проведения газификации республики, Чуваштоппром приказал долго жить. «И очень жаль, – сокрушается Петр Митрофанович,– ведь запасы голубого топлива у страны не безграничны. Топпромы рано или поздно придется создавать заново, как и многие другие заводы и фабрики, сегодня ставшие банкротами. Вспоминаю поговорку, которую в конце 80-х услышал от генерального директора ОАО «Промтрактор» Ханифа Хайдаровича Мингазова: «Тот, кто в прошлое выстрелит из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки». И ведь прав был. Ну а я говорю так: «Не ломайте печки, они еще пригодятся».
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ НЕ МЕНЯЕТСЯ
Петр Митрофанович в свои 75 лет выглядит орлом и считает себя счастливым человеком. Ведь он занимался любимым делом, построил дом, вырастил двух сыновей. Игорь служит в правоохранительных органах, в звании майора, Алексей работает на торговом предприятии. Не одно дерево посадил, а целый сад. На радость бабушке и дедушке подрастают внук и две внучки. «Здоровье и долголетие даруется тем, – уверен наш герой, – кто не забывает о главном предназначении человека – трудиться не покладая рук, жить в ладу с людьми и совестью».
Бывший управделами Совмина часто собирает у себя на даче сослуживцев по аппарату правительства и Чуваштоппрому. Без дружеского застолья не обходится и ни одно 29 октября – день рождения комсомола.
И еще одному правилу Петр Митрофанович не изменяет никогда. Утро для него начинается со свежего номера газеты «Советская Чувашия». Правда, теперь он читает газету для удовольствия, а не для того, чтобы взять на контроль те или иные критические выступления и проследить, как исполняются правительственные постановления. Управляющий делами – это не должность, это образ жизни.

ИЗ ДОСЬЕ:
Петр Митрофанов – заслуженный работник промышленности Чувашии, Почетный работник Министерства топлива и энергетики России. Награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Чувашского обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР.

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Метки: Главное, .

31.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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