От первой до последней премьеры

АКАДЕМИЧЕСКАЯ АФИША К ЮБИЛЕЮ БАЛЕТА

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4 апреля в Чебоксарах торжественно откроется XXI Международный балетный фестиваль. В этом году он посвящен 50-летию балета Чувашии. И фестивальная афиша предлагает классические постановки Чувашского театра оперы и балета разных лет, в которых выступят приглашенные звезды. На открытие же здесь готовят «Жизель» – постановку, с которой началась история балета в республике.

Спектакль с первыми чувашскими студийцами тогда еще Ленинградского академического хореографического училища имени А.Я. Вагановой состоялся 19 мая 1967 года. И был поставлен педагогами этого училища под руководством легендарного Константина Сергеева. Постановку тогда делали почти год, и интерес к ней был просто огромным. Нынешняя премьера – новое, уже второе по счету, возобновление эталонной хореографии Коралли, Перро и Петипа, в версии близкой к петербургской.

Над ней в эти дни работают балетмейстер из Мариинского театра Елена Фирсова (Васюкович), худрук нашей балетной труппы Данил Салимбаев и художник Валентин Федоров. И времени у них совсем не год, и даже не месяц. Тем не менее, кроме заново осмысленного танца (за много лет хореографический текст неизбежно теряет многие нюансы) сразу для четырех составов молодых исполнителей идет и полное обновление декораций и костюмов. Как сказал директор театра Вячеслав Фошин: «Не увидите ни одного старого цветочка»!

– Мы стремимся к очень тонкой, пронзительной атмосфере этого спектакля, – приоткрыл завесу тайны оформления Валентин Федоров, – работаем в интеллигентных, сдержанных красках, опираясь на художников 18–19 веков. Без резких новаций.

На премьерном показе в главных партиях «Жизели» будут танцевать солистка Михайловского театра Сабина Яппарова и гость из Большого Андрей Меркурьев. За дирижерский пульт встанет новый художественный руководитель Чувашского театра оперы и балета Сергей Кисс.

Данил Салимбаев выстраивает юбилейную афишу академического балета из лучших постановок от первой премьеры на чувашской балетной сцене до последней – четвертый вечер, перед Гала-концертом, будет отдан недавней премьере, «Золушке» Сергея Прокофьева в постановке самого Салимбаева, и он полностью рассчитан на наших артистов.

Между ними два балетных полотна – «Баядерка», она также обрела вторую жизнь, но два года назад, и «Спящая красавица», возобновленная в прошлом сезоне и получившая на днях главный приз республиканского театрального конкурса «Узорчатый занавес». В «Баядерке» выступят звезды Мариинского театра Оксана Бондарева и Евгений Иванченко, а также солист «Кремлевского балета» Егор Мотузов. А для выступления в «Спящей красавице» приглашены Евгения Образцова и Денис Родькин из Большого театра.

КСТАТИ

Гала кроме названных мастеров балета украсят японка Коике Саори, солисты Большого Диана Косырева, Дарья Хохлова и Артемий Беляков, Андрей Сорокин из петербургского Театра балета имени Л. Якобсона и Олеся Гапиенко из Театра Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Конечно, готовят свои выступления и артисты Чувашского театра оперы и балета.

На этот фестиваль организаторы постарались найти и пригласить ветеранов нашей балетной сцены, многие из которых разлетелись по всему миру, в том числе любимцы публики Нина Дульская, Александр Федоров, Лариса Ивановская. Всего почти 20 человек. Гостям, как и всем зрителям фестиваля, хотят показать и рассказать – каким же чувашский балет стал сегодня.

Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА: