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Время «цифровых» абонентов

СЕТЬ И СКОРОСТЬ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА БУДУТ РАСТИ

В 2016 году абоненты МегаФона в Чувашии прокачали на 41 проц. больше интернет-трафика, чем в предыдущем. И это не просто цифры, а показатель, который говорит о многом. Все больше людей пользуются мобильной связью не только для звонков, но и для работы (в широком смысле этого слова) в сети. Из «голосовых» абонентов мы становимся «цифровыми». Подробнее об этой тенденции рассказал на пресс-конференции директор компании «МегаФон» в Чувашии Дмитрий Кузнецов, подводя итоги работы за год.
– Образ современного абонента сотовой связи – это, прежде всего, человек со смартфоном, благодаря которому он активно пользуется Интернетом: от социальных сетей и мессенджеров до онлайн-услуг и мобильных игр, – поделился наблюдениями Дмитрий Кузнецов. – Причем речь идет не только о молодом поколении. Все больше людей старшего возраста активно входят в сетевое пространство, чтобы общаться, делать покупки, оплачивать счета за коммунальные услуги. Интернет все глубже проникает в жизнь абонентов.
Сегодня услуги компании предоставляются более 660 тысячам абонентов, и больше трети из них являются активными пользователями передачи данных. Именно поэтому в минувшем году для оператора в регионе одним из приоритетных направлений стало развитие интернет-доступа.
– Благодаря постоянным инвестициям, в том числе приобретению качественного и самого широкого в регионе частотного спектра, МегаФон смог построить по-настоящему мощную скоростную сеть 4G/LTE, – сообщил журналистам Дмитрий Кузнецов. – В прошлом году мы провели масштабные строительные работы, и сегодня жители всех девяти городов Чувашии и еще шести районных центров, а это около 70 проц. жителей республики, получили доступ к Интернету 4G со скоростями до 80 Мбит/с.
Если же говорить точнее, то за прошлый год число базовых станций сети 4G/LTE увеличилось на 20 проц. В то же время на 6,5 проц. стало больше базовых станций стандарта 2G, и на 8 – стандарта 3G. Кроме того, емкость сети 3G увеличилась на четверть благодаря проведенным летом работам по добавлению дополнительных несущих частот. Такие меры позволили добиться высокой успешности соединений и обеспечить в два-три раза большему числу абонентов возможность одновременно пользоваться связью в радиусе покрытия этих базовых станций.
И в 2017 году МегаФон намерен продолжать создавать условия для роста количества интернет-пользователей, увеличивать емкость сети и скорости мобильного интернета, чтобы абоненты компании могли идти в ногу со временем и с комфортом пользоваться услугами связи в любом месте и в любое время.

КСТАТИ
Каждый второй новый абонент выбирает линейку «МегаФон – Все Включено». Самый популярный тариф – «Все включено М» с 5 гигабайтами трафика. В 2016 году его подключали почти в два раза больше, чем в предыдущем.

Фото компании «МегаФон»

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Метки: Главное, Статьи партнеров, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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