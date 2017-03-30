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Главное, Криминал, Право
Попали в дело

НОЖНИЦЫ ПРОТИВ СЛЕДОВАТЕЛЯ
В декабре прошлого года пьяный чебоксарец зашел в отдел полиции № 3 городского управления МВД и устроил там дебош.
Когда сотрудники потребовали, чтобы незваный гость покинул помещение, тот набросился на двух полицейских, в итоге те оказались с кровоподтеками. По этому факту было возбуждено уголовное дело, дебошира доставили в следственный отдел по Калининскому району Чебоксар СУ СКР по Чувашии. Там в ходе проведения следственных действий горожанин схватил со стола канцелярские ножницы и стал угрожать ими следователю… Проспался мужик и покаялся в своем нехорошем поведении. Правда, это не избавило его от уголовной ответственности. Суд приговорил чебоксарца к полутора годам условного лишения свободы.

БЕС ПОПУТАЛ?
В Чебоксарах 36-летний инспектор дорожно-патрульной службы МВД по Чувашии подозревается в сбыте поддельных документов.
По версии следствия, в прошлом году он сбыл поддельные страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и квитанцию на получение страховой премии. А еще бланк водительского удостоверения с фиктивными отметками о его изготовлении на фабрике Гознака. На фальшивых документах инспектор заработал в общей сложности 17 тысяч рублей. По этому факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело, идет следствие. Следует добавить, что выявили неправедные действия полицейского сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии.

БАБУШКА ОБМАНУЛА ВОРА
57-летний житель Мариинско-Посадского района наведался к престарелой односельчанке, избил ее и забрал сто рублей.
Перепуганная хозяйка дома, опасаясь за свою жизнь, пообещала отдать злоумышленнику все деньги, что у нее есть. А их она якобы хранила во дворе своего домохозяйства. Под этим предлогом 79-летняя старушка выбежала на улицу и стала звать народ на помощь. Незваному гостю ничего не оставалось, как ретироваться. Суд приговорил сельчанина к трем годам условного лишения свободы.

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Метки: Главное, Криминал, Право, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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