ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:35 23.03.2017
Руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский поздравил коллектив газеты с наступающим юбилеем
16:32 29.03.2017
В 2017 году в районах Чувашской республики будет построено ещё 25 ФАПов
16:17 29.03.2017
XXI Международный балетный фестиваль вновь распахнет двери перед многочисленными поклонниками хореографического искусства
15:57 29.03.2017
31 марта в Чувашии пройдет праздник детского хоккея «Добрый лёд»
15:28 29.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с четой прославленных спортсменов Акимовых
19:24 28.03.2017
Михаил Бабич: для нормального развития регионов требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств
18:17 28.03.2017
Кадетский корпус ПФО в Чувашии будет создан к сентябрю 2018 года
16:32 28.03.2017
Жителей Чувашии обследуют на передвижном флюорографе
16:05 28.03.2017
В копилке марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 г. собрано 1 млн 860 тысяч рублей
16:04 28.03.2017
Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета ПФО по мерам борьбы с криминальной и «теневой» экономикой
16:02 28.03.2017
В Чебоксарах состоится открытый Кубок Главы Чувашии по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк»
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей, Спорт
Михаил Игнатьев встретился с четой прославленных спортсменов Акимовых

29 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с четой прославленных спортсменов Акимовых — мастерами спорта России международного класса по биатлону, членами сборной команды страны по биатлону Татьяной и ее супругом Вячеславом. Во встрече также участвовал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков.

Татьяна Акимова – уроженка г. Чебоксары, воспитанница республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2. В декабре прошлого года на этапе Кубка мира в Чехии завоевала «золото» в спринте и стала бронзовым призером в гонке преследования. В этом году в составе сборной России спортсменка выиграла «бронзу» в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону и по итогам сезона вошла в десятку сильнейших на этапах Кубка мира.

Ее супруг Вячеслав Акимов — тоже чебоксарец, двукратный чемпион Европы среди юниоров, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в мужской эстафете. В прошлом году Вячеслав завоевал «серебро» в индивидуальной гонке Кубка России.

Михаил Игнатьев поздравил спортсменов с высокими достижениями. «Вся Чувашия и вся Россия болела за вас. Вы достойно защищаете честь Родины. Уверен, что впереди у вас будет еще много ярких побед», — подчеркнул он.

Глава республики отметил вклад ребят в популяризацию спорта и здорового образа жизни, обещал дальнейшую поддержку со стороны Правительства Чувашии. «Развитие физической культуры и спорта — является одним из безусловных приоритетов государственной политики региона», — акцентировал внимание он. Михаил Игнатьев подчеркнул, что на развитие физической культуры и спорта, без учета инвестиций в спортивную инфраструктуру, ежегодно выделяется более 700 млн рублей, благодаря чему в республике свыше 34 тысяч детей и подростков активно занимаются в спортивных школах.

Спортсмены поблагодарили Михаила Игнатьева за поддержку. Они выразили надежду на то, что предпринимаемые Правительством региона меры будут способствовать развитию чувашской школы биатлона и спорта в целом.

Ребята также отметили вклад личного тренера — отца Вячеслава и свекра Татьяны — Анатолия Акимова в достигаемые ими высокие результаты.

«Отдельное спасибо личному тренеру Анатолию Акимову за ту поддержку, которую он оказывает нам с Вячеславом. Меня он воспитывал как родную дочь, делал все, я ни в чем не нуждалась. С детства мы очень много тренировались, а сейчас эта подготовка, выработанная выносливость позволяет выдерживать большие нагрузки, приносит плоды», — сказала Татьяна.

«В нас было вложено огромное количество труда. У нас всегда было все, что нужно для достижения результатов. Хочется сказать за это спасибо», — добавил Вячеслав Акимов.

Глава Чувашии со своей стороны выразил слова благодарности родителям биатлонистов за достойное воспитание детей.

Добавим, в Чувашской Республике биатлон является базовым видом спорта. Количество биатлонистов в регионе в последние годы растет. Сегодня в Чувашии биатлоном занимаются более 200 воспитанников двух детско-юношеских спортивных школ и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. В этом году в республике будет введен в строй региональный центр олимпийской подготовки по биатлону, что позволит увеличить количество спортсменов, занимающихся этим видом спорта.

Эксперты прочат биатлонистам Чувашии новые успехи. Напомним, ранее Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР по биатлону Александр Тихонов выразил уверенность в том, что Татьяна Акимова в следующем году непременно войдет в состав национальной олимпийской команды и достойно выступит в Южной Корее.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, Спорт, .

29.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 73 queries in 0,555 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев