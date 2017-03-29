29 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с четой прославленных спортсменов Акимовых — мастерами спорта России международного класса по биатлону, членами сборной команды страны по биатлону Татьяной и ее супругом Вячеславом. Во встрече также участвовал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков.

Татьяна Акимова – уроженка г. Чебоксары, воспитанница республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2. В декабре прошлого года на этапе Кубка мира в Чехии завоевала «золото» в спринте и стала бронзовым призером в гонке преследования. В этом году в составе сборной России спортсменка выиграла «бронзу» в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону и по итогам сезона вошла в десятку сильнейших на этапах Кубка мира.

Ее супруг Вячеслав Акимов — тоже чебоксарец, двукратный чемпион Европы среди юниоров, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в мужской эстафете. В прошлом году Вячеслав завоевал «серебро» в индивидуальной гонке Кубка России.

Михаил Игнатьев поздравил спортсменов с высокими достижениями. «Вся Чувашия и вся Россия болела за вас. Вы достойно защищаете честь Родины. Уверен, что впереди у вас будет еще много ярких побед», — подчеркнул он.

Глава республики отметил вклад ребят в популяризацию спорта и здорового образа жизни, обещал дальнейшую поддержку со стороны Правительства Чувашии. «Развитие физической культуры и спорта — является одним из безусловных приоритетов государственной политики региона», — акцентировал внимание он. Михаил Игнатьев подчеркнул, что на развитие физической культуры и спорта, без учета инвестиций в спортивную инфраструктуру, ежегодно выделяется более 700 млн рублей, благодаря чему в республике свыше 34 тысяч детей и подростков активно занимаются в спортивных школах.

Спортсмены поблагодарили Михаила Игнатьева за поддержку. Они выразили надежду на то, что предпринимаемые Правительством региона меры будут способствовать развитию чувашской школы биатлона и спорта в целом.

Ребята также отметили вклад личного тренера — отца Вячеслава и свекра Татьяны — Анатолия Акимова в достигаемые ими высокие результаты.

«Отдельное спасибо личному тренеру Анатолию Акимову за ту поддержку, которую он оказывает нам с Вячеславом. Меня он воспитывал как родную дочь, делал все, я ни в чем не нуждалась. С детства мы очень много тренировались, а сейчас эта подготовка, выработанная выносливость позволяет выдерживать большие нагрузки, приносит плоды», — сказала Татьяна.

«В нас было вложено огромное количество труда. У нас всегда было все, что нужно для достижения результатов. Хочется сказать за это спасибо», — добавил Вячеслав Акимов.

Глава Чувашии со своей стороны выразил слова благодарности родителям биатлонистов за достойное воспитание детей.

Добавим, в Чувашской Республике биатлон является базовым видом спорта. Количество биатлонистов в регионе в последние годы растет. Сегодня в Чувашии биатлоном занимаются более 200 воспитанников двух детско-юношеских спортивных школ и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. В этом году в республике будет введен в строй региональный центр олимпийской подготовки по биатлону, что позволит увеличить количество спортсменов, занимающихся этим видом спорта.

Эксперты прочат биатлонистам Чувашии новые успехи. Напомним, ранее Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР по биатлону Александр Тихонов выразил уверенность в том, что Татьяна Акимова в следующем году непременно войдет в состав национальной олимпийской команды и достойно выступит в Южной Корее.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики