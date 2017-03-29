Валерий ЛИДИН: «Нам интересен опыт патриотического воспитания в Чувашии»

Валерий ЛИДИН, председатель Законодательного Собрания Пензенской области:
«Проблема патриотического воспитания была актуальна во все времена. Сегодня имеются агрессивные попытки Запада принизить роль советского народа в победе в Великой Отечественной войне. Поэтому чувство патриотизма должно прививаться детям с самых юных лет. Нам интересен опыт патриотического воспитания в Чувашской Республике. Я узнал от Главы Чувашии, что в республике работа по патриотическому воспитанию даже в сложные 90-е годы не прерывалась, а военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок» проводились и проводятся сегодня. Это хороший пример».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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