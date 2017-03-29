Стала трехкратной чемпионкой России

На чемпионате России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл в Миассе (Челябинская область) 16-летняя спортсменка из Чувашии Лана Прусакова завоевала титул трехкратной чемпионки России в лыжном слоуп-стайле. Ее выступление судьи оценили в 90,2 балла.
Как сообщают в Минспорте Чувашии, накануне она выиграла и финал Кубка России в этой дисциплине фристайла. А еще ранее Лана стала победительницей юниорского первенства России.
Кроме того, в этом году наша юная землячка дебютировала на чемпионате мира в Испании, где сумела войти в 20-ку лучших слоупстайлеров мира.
Но на этом сезон у Ланы Прусаковой еще не завершился. В начале апреля подопечная тренера Никиты Васильева выступит на юниорском первенстве мира по фристайлу.
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