Стала трехкратной чемпионкой России

На чемпионате России по фристайлу в дисциплине слоуп-­стайл в Миассе (Челябинская область) 16-­летняя спортсменка из Чувашии Лана Прусакова завоевала титул трехкратной чемпионки России в лыжном слоуп-­стайле. Ее выступление судьи оценили в 90,2 балла.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, накануне она выиграла и финал Кубка России в этой дисциплине фристайла. А еще ранее Лана стала победительницей юниорского первенства России.

Кроме того, в этом году наша юная землячка дебютировала на чемпионате мира в Испании, где сумела войти в 20­-ку лучших слоупстайлеров мира.

Но на этом сезон у Ланы Прусаковой еще не завершился. В начале апреля подопечная тренера Никиты Васильева выступит на юниорском первенстве мира по фристайлу.