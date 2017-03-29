ВОЗРОЖДАЕТСЯ РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ

По указу Президента Российской Федерации, опубликованному в январе нынешнего года, День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.

А указ об образовании федеральной службы был подписан 5 апреля 2016 года. В канун первой ее годовщины наш корреспондент встретился с начальником Отдела Росгвардии по Чувашской Республике полковником полиции Алексеем Ежеевым.

– Алексей Владимирович, почему именно 27 марта стало Днем Росгвардии?

– Это связано с историей. Именно 27 марта 1811 года император Александр I своим указом создал единый корпус внутренней стражи «для охранения тишины и спокойствия».

– А какие функции возложены на Росгвардию, кто входит в ее состав?

– Национальная гвардия Российской Федерации является военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан страны.

В соответствии с Федеральным законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» в нее вошли специальные моторизованные воинские части, части оперативного и специального назначения, структуры по охране важных государственных объектов и специальных грузов, авиационные и морские формирования, отряды ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и ряд других.

На войска национальной гвардии возлагается выполнение таких задач, как обеспечение общественного порядка и безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях, а также охрана имущества физических и юридических лиц по договору. Борьба с терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции. Оказание содействия пограничникам в охране государственной границы России. В задачу воинов правопорядка входит государственный контроль по соблюдению законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также надзор за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Свыше 20 уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия и боеприпасов возбудили в республике в этом году сотрудники Росгвардии

– Когда уже можно будет сказать о прохождении всех этапов становления Российской национальной гвардии?

– Завершен первый этап формирования федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Сформирован Отдел Росгвардии по Чувашской Республике, в состав которого вошли подразделения ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, ранее входившие в состав Министерства внутренних дел.

Сейчас мы на втором этапе. До 1 августа 2017 года будет окончательно уточнен объем и порядок выполнения задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовая база.

Третий этап продлится до 1 января 2018 года. Внутренние войска, органы и подразделения окончательно превратятся в единую стройную структуру – войска национальной гвардии, действующие по единым планам.

В 2018 году сотрудники, проходящие службу в специальных отрядах быстрого реагирования и отрядах мобильных особого назначения будут переведены на военную службу.

– А есть конкретные примеры из повседневной деятельности Росгвардии?

– Только с начала 2017 года нарядами вневедомственной охраны задержано более 1500 граждан за различные правонарушения, трое лиц, находящихся в розыске.

Нами обеспечивается охрана свыше 3500 объектов различных форм собственности, 5399 квартир и 927 мест хранения имущества граждан.

Возбуждено свыше 20 уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъято 183 единицы оружия и свыше 900 боеприпасов различного калибра. За допущенные нарушения аннулировано 24 лицензии на право хранения и ношения оружия.

Летом 2017 года нашим подразделениям предстоит пройти серьезную проверку на прочность. Бойцы Отдела Росгвардии по Чувашии будут обеспечивать безопасность игр Кубка Конфедерации по футболу. Летом 2018 года эта миссия будет продолжена и на 16 спортивных аренах чемпионата мира по футболу.

– Алексей Владимирович, а у Росгвардии будет своя форменная одежда? И какими качествами должен обладать тот, кто захочет проходить у вас службу?

– Для Росгвардии утверждены уже геральдический знак и флаг. Форма у нас будет нового образца, в войска она начнет поступать со следующего года.

А тем, кто намеревается стать в ряды Росгвардии, хочу сказать, что для этого нужно иметь отменное здоровье, крепкую нервную систему. Пройти психологическое тестирование и проверку на полиграфе. Росгвардия состоит не только из военных, но и гражданских служащих.