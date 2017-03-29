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Главное, Криминал
Соблазн взять чужое

УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПОДСЧИТАЕТ СЛЕДСТВИЕ

Зачастую людей толкает на преступления денежный интерес. Заманчиво прибрать к рукам чужое, при этом используя не только должностные возможности, но и элементарный обман, который уголовный закон толкует как мошенничество.
МЕНЕДЖМЕНТ С ЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ
Прокуратура Батыревского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.
Как следует из материалов дела, его фигурантка работала менеджером в обществе с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр Финансирования». Она была полномочна подписывать от имени ООО договоры займа, поручительства, залога, а также имела доступ к персональным данным клиентов, чем и воспользовалась в корыстных целях.
Менеджер с целью хищения денег организации оформляла фиктивные договоры потребительского займа на других лиц, подделывая их подписи. А после представляла их в ООО. И таким образом в течение года похитила около 700 тыс. рублей. Дело направлено в суд.
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С «ГЕНЕРАЛЬНОГО» И СПРОС
Также в крупном мошенничестве подозревается бывший генеральный директор коммерческой организации, зарегистрированной в Красночетайском районе.
По версии следствия, в 2013 году между районной администрацией и возглавляемой директором организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта автодороги «Подъезд к селу Красные Четаи».
При сдаче заказчику документов об исполнении принятых на себя обязательств подрядчик отразил в них недостоверные сведения о произведенных работах: часть из них фактически не выполнили, а стоимость некоторых была завышена. В результате подрядная организация незаконно получила свыше 800 тыс. рублей, причинив бюджету Красночетайского района ущерб на указанную сумму.
В Следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что ранее в отношении этого директора было возбуждено уголовное дело по подозрению в особо крупном мошенничестве. А точнее, по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 5 млн. рублей при выполнении ремонта другой автодороги в том же районе. Сейчас дела объединены в одно производство.
В целях возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на собственность фигуранта дел: две иномарки, два КамАЗа, прицеп-тяжеловоз и автогрейдер, земельный участок в селе Красные Четаи, а также лодку. Расследование уголовного дела продолжается.
***

ДЕПУТАТ ПОДВЕЛА ДЕТСКИЙ САД?
Подозрение в мошенничестве и служебном подлоге пало на заведующую одним из детских садов Канаша – депутата городского Собрания депутатов.
С января 2014-го по октябрь 2015 года она фиктивно трудоустроила в детсад сторожем на 0,5 ставки местную жительницу, которая там фактически не работала. А начисленную ей зарплату в размере свыше 230 тыс. рублей заведующая использовала «по своему усмотрению». Такова версия СУ СКР по Чувашии, возбудившего уголовное дело по материалам, представленным отделом экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Канашу. Идет следствие.
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РАЗВЕЛИ ГРАЖДАН НА МИЛЛИОНЫ
В Московском районном суде Чебоксар начались слушания по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве и в легализации (отмывании) денег, добытых преступным путем. По версии следствия, Вайтович и Минеев создали ООО «Старт-Инвест» для привлечения денег граждан. С ними заключались договоры займа на срок от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79 процентов годовых. Чтобы придать видимость законной деятельности общества, с 2011 года по 2015-й по этим договорам частично выплачивались проценты.
Затем деятельность фирмы в Чувашии была прекращена, а полученные от 985 граждан деньги – в общей сложности 185 млн. рублей – похищены. Учредители ООО отмывали их, перечисляя на счета созданных фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг, а затем снимали деньги.

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Метки: Главное, Криминал, .

29.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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