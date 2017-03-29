В Чебоксарах бывший директор фирмы осужден за попытку ее рейдерского захвата

Он признан виновным в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Установлено, что в январе прошлого года злоумышленник с целью незаконного захвата управления в обществе с ограниченной ответственностью изготовил подложные документы.
А точнее, заявление и решение от имени единственной участницы ООО о ее якобы выходе из состава учредителей и распределении принадлежащей ей доли самому себе, подделав при этом подпись женщины. Затем представил эти документы в налоговую инспекцию, сотрудники которой внесли соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. В итоге мечта директора сбылась – он стал единственным участником ООО, обладающим 100-процентной долей в его уставном капитале.
Но проделки директора были обнаружены. Суд приговорил его к штрафу в 70 тыс. рублей.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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