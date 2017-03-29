В Чебоксарах бывший директор фирмы осужден за попытку ее рейдерского захвата

С ФИРМОЙ ВЫШЕЛ «ОБЛОМ»

Он признан виновным в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Установлено, что в январе прошлого года злоумышленник с целью незаконного захвата управления в обществе с ограниченной ответственностью изготовил подложные документы.

А точнее, заявление и решение от имени единственной участницы ООО о ее якобы выходе из состава учредителей и распределении принадлежащей ей доли самому себе, подделав при этом подпись женщины. Затем представил эти документы в налоговую инспекцию, сотрудники которой внесли соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. В итоге мечта директора сбылась – он стал единственным участником ООО, обладающим 100-процентной долей в его уставном капитале.

Но проделки директора были обнаружены. Суд приговорил его к штрафу в 70 тыс. рублей.