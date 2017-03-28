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Михаил Бабич: для нормального развития регионов требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств

28 марта 2017 года в Оренбурге на Совете при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.

В Совете округа приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, представители органов региональной и федеральной власти, общественных организаций.

Во втором полугодии прошлого года вопросам экономической безопасности страны и противодействия угрозам общественной безопасности, связанным с криминализацией сферы оказания социально значимых услуг населению, были посвящены два заседания Совета Безопасности Российской Федерации. В соответствии с решениями этих заседаний был проведен данный окружной совет.

Открывая заседание Совета, Михаил Бабич отметил, что Приволжский федеральный округ – весьма развитая во всех отношениях территория с колоссальным экономическим потенциалом: «Округ занимает более 6 процентов территории Российской Федерации и, находясь на перекрестке международных транспортных магистралей, обладает уникальным транзитным положением. В ПФО сосредоточена четверть всего промышленного производства России, 85% российского автопрома, 65% авиастроения, 40% нефтехимии, 30% производства оборонно-промышленного комплекса, 30% судостроения, а его доля в общероссийском валовом внутреннем продукте составляет порядка 15%. Указанное, безусловно, свидетельствует о сосредоточении в регионах округа существенных финансовых и трудовых ресурсов, а также о привлекательности для ведения бизнеса».

Так, только в 2016 году объём инвестиций в основной капитал составил свыше 2,4 трлн рублей, налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов ПФО – более 1,2 трлн рублей.

«Вместе с тем существуют внутренние риски и процессы, замедляющие социально-экономическое развитие регионов, связанные, в том числе, с проникновением преступности в жизненно важные сферы общества, а также деятельностью субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учёта и контроля», – подчеркнул полпред.

В настоящее время специалистами отмечается, что одной из проблем, существенно затрудняющей исследование «теневой» экономики, является отсутствие официальной статистической информации, а также методики по её подсчету. Не регламентирован вопрос, как правильно и точно рассчитать объём «теневого» сегмента в валовом региональном продукте.

Полномочный представитель обозначил меры, которые принимаются в регионах округа, направленные на снижение «теневого» сектора экономики и наведение порядка в сфере финансово-хозяйственных отношений: формирование и совершенствование региональной нормативно-правовой базы, разработка и исполнение соответствующих адресных программ и планов, организация работы коллегиальных органов и комиссий, принимаются меры по выявлению преступлений и правонарушений экономической направленности и др. Вместе с тем полпред обозначил, что «остается ещё ряд серьезных системных проблем, требующих межведомственного и комплексного решения, в кредитно-финансовой сфере продолжает сохраняться значительная концентрация сомнительных финансовых потоков».

Говоря о «теневом» бизнесе, также полномочный представитель обратил внимание на вопросы, связанные с неисполнением обязанностей по осуществлению различных видов платежей государству, прежде всего налогов: «С одной стороны, в 2016 году (прим. – в сравнении с 2015 годом) отмечается рост на 7,5% поступивших налогов и сборов в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков регионов округа. Однако наряду с этим в регионах округа отмечается и высокий уровень налоговых правонарушений».

Кроме того, Михаил Бабич обозначил необходимость скорейшего решения вопросов по снижению числа неформально занятого населения, противодействию незаконному обороту промышленной продукции, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости: «Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности и предупреждения угроз жизни и здоровью наших граждан», – отметил полпред, подчеркнув, что отдельного комплекса дополнительных мер по декриминализации требуют сферы, связанные с потребительским рынком, ЖКХ, обращением с твердыми коммунальными отходами, пассажирскими автоперевозками и оказанием ритуальных услуг.

Полномочный представитель особо подчеркнул, что требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств, в том числе при осуществлении государственных и муниципальных закупок: «Необходимо жёстко ломать систему так называемых «откатов» при заключении контрактов».

Михаил Бабич призвал участников Совета обсудить наиболее характерные предпосылки для формирования «теневого» сектора экономики именно с позиции бизнеса и выработать согласованные действия по их нейтрализации.

С основным докладом по теме выступил Губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Как председатель рабочей группы, он отметил, что работа по подготовке заседания была проделана достаточно фундаментальная. На основании анализа полученных материалов был сделан ряд выводов, которые будут использованы в борьбе с «теневой» экономикой. «Проанализировав данные регионов округа, мы выделили наиболее подверженные коррупции сферы экономики. Это налогообложение, оптовая и розничная торговля, различные виды финансовой деятельности, операции с недвижимостью, в том числе управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, оказание социальных услуг в различных сферах жизнедеятельности», – обозначил глава региона.

При общей стабильности экономики регионов ПФО есть индикаторы, показывающие, что негативные последствия кризиса полностью не преодолены: «Отрицательная динамика товарооборота, наблюдаемая в регионах, обусловлена снижением потребительской активности населения, что в свою очередь связано со снижением реальных денежных доходов. В то же время стабильность экономики позволяет выполнять все социальные обязательства. Но для сохранения положительных экономических тенденций и дальнейшего развития социальной сферы необходимо искать и легализовать скрытые, до сих пор неиспользуемые резервы. Один из них – «теневая» экономика», – обратил внимание Юрий Берг.

Над решением перечисленных проблем федеральные и региональные органы исполнительной власти работают совместно.

В своём выступлении губернатор Оренбургской области подчеркнул, что «взаимодействие органов исполнительной власти регионального и федерального уровней в регионах ПФО строится на схожих правовых основаниях и имеет аналогичные формы, что, безусловно, даёт свои положительные результаты».

О причинах и условиях, создающих предпосылки к формированию «теневого» сектора экономики, и предложениями по их устранению с информацией выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова. О деятельности государственных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Приволжском федеральном округе доложил статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. О результатах работы органов внутренних дел в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой в регионах Приволжского федерального округа рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

По итогам работы были выработаны конкретные предложения и рекомендации Государственной Думе и Правительству России, федеральным министерствам и ведомствам, а также региональным властям, направленные на повышение эффективности взаимодействия в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой.

Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

http://pfo.gov.ru/press/events/101152/

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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28.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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