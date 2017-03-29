В Чебоксарах подвели итоги конкурса «Узорчатый занавес»

ЭКСПЕРТЫ ВЫБРАЛИ БАЛЕТ

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Во всемирный День театра, 27 марта, в Чебоксарах были названы победители восемнадцатого Республиканского конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес»). «Дежурным» по торжеству был Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова, который сочинил довольно хлесткий капустник на тему переполоха в театральном «курятнике».

Из-за чего произошел переполох? Да просто в жюри конкурса на восемнадцатый год его существования заседали не местные чиновники и театральные деятели, а приглашенные театроведы и критики. Под курятником, конечно, актеры не подразумевали ничего обидного – тему подсказал год Петуха. Вот и кудахтали и кукарекали они о театре, о критиках из неведомого курятника, видимо, индоутках, и о том, что теперь примадонна с желтым хохолком «пролетит как фанера над Парижем», а петух Актер Актерыч не дождется главного приза.

Петухи также разделились на знающих и не знающих систему Станиславского, а курочки высиживали простые и золотые яйца с будущими Ермоловыми и Сарами Бернар для министерства культуры. «Куриное» выступление вышло до того ярким, что некоторые зрители даже опешили от такого напора хозяев праздничного вечера, вспомнивших сочные приемы площадного театра. Впрочем, в программе торжественного вечера капустник был лишь одним из номеров, радующих собравшихся между объявлениями победителей в различных номинациях, будто острая специя в блюде. Поздравляли театралов в основном детские танцевальные коллективы.

Объявлять же победителей режиссер программы, худрук чувашского академического театра Валерий Яковлев пригласил глав районных администраций. Ведь чувашский театр много ездит со своими спектаклями в сельскую глубинку. И вот семь районных руководителей надели лучшие костюмы и приехали в Чебоксары, чтобы выходить на сцену и вскрывать конверты с именами победителей. Обошлись, правда, без комментариев, публика не узнала подробностей о том, как они относятся к театральному искусству. Но судя по волнению, с каким вручали дипломы, конверты с премией и подарки победителям, относятся с трепетом.

– Сегодня мы исполняем необычную для нас роль, – сказал глава администрации Красночетайского района Александр Башкиров. – Думаю, справимся.

С большим трепетом к театру относится и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, который открывал церемонию и зачитывал поздравление Главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он признался, что в детстве и сам играл в народном театре, причем главные роли. И даже не намекнул, а прямо попросил дать ему сыграть что-нибудь на будущем столетии театра.

Независимые эксперты, а председателем жюри была театровед и театральный критик Ирина Мягкова, в конечном итоге не обошли вниманием ни один театр, представивший на их суд свои лучшие творения. Награды уехали во все эти коллективы. В этом неожиданностей не произошло. Но все же они были.

По две награды достались Театру кукол и Русскому драматическому. Театру кукол даже три – туда же «ушел» и приз Союза театральных деятелей. За роль второго плана свой «занавес» получил Владимир Кириллов, сыгравший Ежика в режиссерском дебюте Сергея Куклина, умиляющий детей в воскресных утренниках. Сюрприз, как говорится. Награду за музыку получил Андрей Галкин. Она находит героя второй год подряд. Ранее такое было «не в правилах». ТЮЗ получает награду за лучший спектакль для детей в четвертый раз! Ранее лучшими работами дважды признавались также спектакли Иосифа Дмитриева. Теперь голоса ему отдали и независимые эксперты.

Свой первый «занавес» получила Эмилия Назарова, сыгравшая Сипет в мюзикле Владислава Николаева «Во мне душа Пихампара».

– Спасибо Валерию Яковлеву, – поблагодарила она постановщика необычного для чувашской сцены спектакля, – что он дождался меня из декрета и дал такую роль!

Победа Бориса Кукина, сыгравшего Мага Раджапура в спектакле «Отель двух миров», тоже стала для многих неожиданностью. Правда, не для публики. Этот спектакль Русского драматического театра по народному голосованию в Рейтинге культурных событий «Советской Чувашии» вошел в пятерку самых значимых событий года. Борис Васильевич поблагодарил зрителей, которые так любят этот спектакль и, конечно, всю команду постановки, отметив, что успеха одного актера не бывает без успеха всего спектакля.

Об этом же сказал и Данил Салимбаев, получивший награду за лучшую постановку, своего рода Гран-при «Узорчатого занавеса», за грандиозную постановку балета «Спящая красавица»: «Театр – это много людей, спасибо всем, кто работал, кто принял участие в нашем спектакле!».

ИТОГИ

Победители XVIII республиканского конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес»)

Лучший спектакль года (режиссура) – «Спящая красавица» П. Чайковского в постановке Данила Салимбаева (Театр оперы и балета).

Лучший спектакль для детей (режиссура) – «Снежная королева» А. Анатольевой по Г.Х. Андерсену в постановке Иосифа Дмитриева (Театр юного зрителя имени М. Сеспеля).

Лучшая женская роль – Эмилия Назарова за роль Сипет в спектакле «Пихампар чунĕ манра» (Во мне душа Пихампара) В. Николаева (Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова).

Лучшая мужская роль – Борис Кукин за роль Мага Раджапура в спектакле «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта (Русский драматический театр).

Лучшая роль второго плана – Владимир Кириллов за роль Ежика в спектакле «Лесной дозор» И. Широбоковой (Русский драматический театр).

Лучшая сценография – Евгения Терентьева за оформление спектакля «Сарпиге» Е. Никитина (Театр кукол).

Лучшее музыкальное оформление спектакля – Андрей Галкин за создание музыки к спектаклю «Сарпиге» Е. Никитина (Театр кукол).

Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА: