Главное, Культура Юрий КАТКОВ: Стараюсь себя воспитывать… Он начал петь в полтора года, а в третьем классе дал первый концерт на сцене Дома культуры. Завоевывал гран-при на республиканских конкурсах вокалистов, играл в школьной поп-группе и даже освоил баян. Сейчас ничего не изменилось – та же страсть к музыке, тот же задор в глазах всякий раз перед выходом на сцену, только вот пение из простого увлечения, которых, кстати, было множество (легкая атлетика, лыжи, математика, физика), превратилось в профессию.

О солисте Чувашской филармонии Юрии Каткове в Чебоксарах заговорили около десяти лет назад. Талантливый молодой певец, окончивший Чувашский институт культуры и искусств, учившийся у Станислава Алексеевича Кондратьева, прославился романсами, русскими народными и эстрадными песнями. Сегодня без него невозможно представить музыкально-литературную гостиную, популярное шоу «Золотые хиты мюзиклов» и концерты коллег «по цеху». С недавнего времени исполнитель радует сольными программами.

– Стараюсь себя воспитывать. Если эстрада, то качественная. Если кумиры, то Георг Отс, Муслим Магомаев, Лев Лещенко или Ренат Ибрагимов, – говорит солист.

О себе он готов рассказывать часами, с теплотой вспоминая детство, проведенное в Башкирии, учебу в Уфимском училище искусств и первого педагога:

– Попасть в класс к Адель Хабибовне Шайхлисламовой – все равно, что вытянуть счастливый билет. Выпускница Свердловской консерватории, взрастившая целую плеяду вокалистов, она училась пению у преподавательницы из Италии. Так что технику итальянского бельканто мы, ее воспитанники, постигали «из первых уст».

Еще студентом певец участвовал в престижном международном конкурсе вокалистов имени Н. Сабитова наравне с уже сформировавшимися оперными солистами. Но решающей для него стала поездка в Иваново на межрегиональный конкурс имени Е.Г. Архангельской, где артистичного парня с выразительной внешностью и сочным баритоном заметил заведующий кафедрой сольного пения Нижегородской консерватории Андрей Михайлович Седов. Кроме III премии Юра получил приглашение в Нижегородскую консерваторию. И поступил в один из лучших музыкальных вузов страны с высшим баллом.

– Трудностей я не боялся. На приемный экзамен по специальности выбрал программу третьего курса, – отмечает певец. – Учеба давалась легко, и я успевал подрабатывать в Нижегородском театре оперы и балета и филармонии.

С театром он «дружит» по сей день, теперь уже в Чебоксарах, что очень дисциплинирует и помогает на эстраде.

– Дыхание, интонирование, культура подачи звука, сценическое движение, актерский талант – важна каждая деталь, – считает Юрий Катков. – И не имеет значения, под оркестр, рояль или фонограмму я пою. Мария МИТИНА

Метки:



Метки: Главное Культура , . A A A