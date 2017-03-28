Кадетский корпус ПФО в Чувашии будет создан к сентябрю 2018 года

Власти Чувашии завершат создание кадетского корпуса Приволжского федерального округа (ПФО) имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова к сентябрю 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Администрации Главы республики.

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня на встрече с заместителями полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Олегом Мельниченко и Игорем Паньшиным заявил, что утверждена «дорожная карта» по реализации проекта. Он также добавил, что к 1 сентябрю 2018 года объект будет сдан», — рассказали в пресс-службе.

Чувашский кадетский корпус ПФО будет создан на базе Республиканской кадетской школы имени А. В. Кочетова. В мае 2017 года Кабинет Министров Чувашии намерен принять постановление о переименовании учреждения в кадетский корпус. Предполагается строительство нового здания кадетского корпуса ПФО на 400 мест, планируется также строительство двух общежитий на 150 и на 250 мест, где будут проживать все учащиеся.

К окончанию девятого класса кадеты должны будут определиться с выбором направления своей будущей профессии, затем в 10-11 классах кадетского корпуса обучение продолжат те, кто планирует поступать в военные вузы. В учреждении будет использован опыт кадетских корпусов соседних регионов — Башкирии, Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей.

С 2016 года по поручению президента России Владимира Путина начата работа по разработке концепции кадетского образования в Российской Федерации, которая должны быть принята во втором квартале 2017 года.

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http://tass.ru/obschestvo/4123728

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики