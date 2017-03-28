Копилка благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 года пополняется: на сегодня собрано 1 млн 860 тысяч рублей. Среди наиболее активных муниципалитетов – Вурнарский, Батыревский и Яльчикский районы.

Напомним, в этом году Глава Чувашии Михаил Игнатьев возглавил оргкомитет марафона.

В 2016 году в марафоне приняли участие свыше 1600 участников, которые перечислили в копилку порядка 8 млн рублей. Активное участие в сборе средств принимают депутаты Госсовета Чувашии, предприниматели и жители республики. Глава республики, государственные и муниципальные гражданские служащие также ежегодно перечисляют часть своей заработной платы на расчетный счет марафона.

Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» проводится в Чувашии на протяжении 21 года. За последние 4 года более 33 млн рублей направлено на благотворительные цели.

Благодаря марафону получают помощь многодетные и малообеспеченные семьи, для больниц закупается новое медицинское оборудование, спецпрепараты, тренажеры, слуховые аппараты. Для образовательных учреждений и детских домов приобретаются мебель, игрушки, книги. Средства фонда направляются на поддержку детских творческих коллективов, талантливых ребят.

Присоединиться к марафону может каждый! Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7 или позвонить по телефону (8352) 62-89-42. Деньги в поддержку марафона можно перечислить на расчетный счет фонда.

Получатель:

ЧРО ООБФ «Российский детский фонд».

ИНН 2128005408, КПП213001001

Расчетный счет № 40703810075220160067

В Отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары,

БИК 049706609, к/с 30101810300000000609

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики