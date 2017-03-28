В Чебоксарах состоится открытый Кубок Главы Чувашии по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк»

9 апреля в Чебоксарах состоится розыгрыш открытого Кубка Главы Чувашской Республики по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк».

Розыгрыш Кубка Главы республики по данному виду спорта проводится в столице Чувашии второй год подряд. На паркете спортивного комплекса Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова в искусстве танцевального спорта сразятся спортсмены из разных регионов Поволжья.

Напомним, год назад в розыгрыше Кубка Главы Чувашии приняли участие 506 танцевальных пар из 11 городов. Конкуренцию хозяевам зала составили их коллеги из республик Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Нижегородской и Ульяновской областей. Возраст участников от 10 до 20 лет и старше. Всего было разыграно шесть комплектов наград. Победителей определяли в стандартной и латиноамериканской программах.

Отрадно отметить, обладателями «золота» во всех номинациях тогда стали чебоксарские пары. Танцевальный дуэт Дмитрий Жарков и Анастасия Анишина дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта, выиграв обе программы среди взрослых и молодёжных пар. Обладателями Кубка Главы республики в своих дисциплинах также стали чебоксарские пары: Михаил Цыганков и Варвара Нимакова (Дети2+1 до Е/La), Артём Михайлов и Валерия Матвеева (Дети 2 откр./8 танцев), Антон Лукин и Дарина Богоявленская (Юниоры 2+1 до Д/St), Илья Терентьев и Полина Левина (Юниоры 2+1 до С/La).

Не меньшее количество наград планируют завоевать хозяева паркета и в этом году. Соревнования начнутся 9 апреля с 9 утра. Торжественное открытие турнира запланировано на 15:00.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики