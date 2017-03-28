Лана Прусакова выиграла общий зачёт Кубка России по слоуп-стайлу

27 марта в Миассе (Челябинская обл.) стартовал финал Кубка России по фристайлу в акробатических дисциплинах.
В женской части турнира по слоуп-стайлу с результатом 80,4 балла победительницей стала представительница Чувашии Лана Прусакова, на втором месте москвичка Анастасия Таталина (73,2 балла), «бронза» досталась Анастасии Сибиченковой, чей проезд судьи оценили в 52 балла. По итогам сезона Лана Прусакова также выиграла общий зачёт Кубка России по слоуп-стайлу.
В финальных соревнованиях у мужчин победу одержал Дмитрий Фузеев с оценкой 76,2 балла, «серебро» завоевал Денис Некрасов из Краснодарского края с результатом 70,4 балла, третье место у Артема Бирюкова из Красноярского края, чье выступление судьи оценили в 67,4 балла.
Сегодня в Миассе пройдут соревнования Чемпионата России по слоуп-стайлу.
Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
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