Лана Прусакова выиграла общий зачёт Кубка России по слоуп-стайлу

27 марта в Миассе (Челябинская обл.) стартовал финал Кубка России по фристайлу в акробатических дисциплинах.

В женской части турнира по слоуп-стайлу с результатом 80,4 балла победительницей стала представительница Чувашии Лана Прусакова, на втором месте москвичка Анастасия Таталина (73,2 балла), «бронза» досталась Анастасии Сибиченковой, чей проезд судьи оценили в 52 балла. По итогам сезона Лана Прусакова также выиграла общий зачёт Кубка России по слоуп-стайлу.

В финальных соревнованиях у мужчин победу одержал Дмитрий Фузеев с оценкой 76,2 балла, «серебро» завоевал Денис Некрасов из Краснодарского края с результатом 70,4 балла, третье место у Артема Бирюкова из Красноярского края, чье выступление судьи оценили в 67,4 балла.

Сегодня в Миассе пройдут соревнования Чемпионата России по слоуп-стайлу.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики