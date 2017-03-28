В Чувашии объявили имена победителей конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав»

27 марта 2017 г. в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова собрались служители, любители и ценители театрального искусства. По традиции в Международный день театра подведены итоги республиканского конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» (Узорчатый занавес).

Напомним, республиканский конкурс театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» в 2017 г. прошел в 18-й раз. Основной целью конкурса является привлечение внимания театральной и культурной общественности к наиболее ярким произведениям сценического искусства, представленным зрителям в течение последнего календарного года, широкая пропаганда достижений театрального искусства разных жанров и видов в Чувашии.

С 21 по 26 марта известные и авторитетные театральные критики из Москвы, Уфы, Ульяновска, Чувашии оценивали лучшие спектакли для взрослых и детей от каждого театра и определяли победителей.

Мастеров сцены и гостей вечера поприветствовал министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев. В Международный день театра он пожелал коллективам новых интересных постановок, талантливых драматургов, благодарных зрителей, творческих удач, здоровья и благополучия.

После поздравления председателя Союза театральных деятелей Чувашии, народного артиста Чувашии Геннадия Медведева началась самая волнительная часть мероприятия – торжественная церемония награждения победителей.

В этот вечер прозвучало немало добрых слов в адрес коллег, критиков, мастеров. Всем было радостно от того, что праздник удался, что год был отмечен несомненными достижениями в области театрального искусства.

Итак, победителем в номинации «Лучший спектакль года (режиссура)» признан балет «Спящая красавица» П. Чайковского в постановке Данила Салимбаева (Чувашский государственный театр оперы и балета),

в номинации «Лучший спектакль для детей (режиссура)» – спектакль «Снежная королева» А. Анатольевой по Г.-Х. Андерсену в постановке Иосифа Дмитриева (Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля),

в номинации «Лучшая женская роль» – Эмилия Назарова за роль Сипет в спектакле «Пихампар чунĕ манра» (Во мне душа Пихампара) В. Николаева (Чувашский государственный академический драматический театр им.К.В. Иванова),

в номинации «Лучшая мужская роль» – Борис Кукин за роль Мага Раджапура в спектакле «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта (Государственный русский драматический театр),

в номинации «Лучшая роль второго плана» – Владимир Кириллов за роль Ежика в спектакле «Лесной дозор» И. Широбоковой (Государственный русский драматический театр),

в номинации «Лучшая сценография» – Евгения Терентьева за оформление спектакля «Сарпиге» Е. Никитина (Чувашский государственный театра кукол);

в номинации «Лучшее музыкальное оформление спектакля» – Андрей Галкин за создание музыки к спектаклю «Сарпиге» Е. Никитина (Чувашский государственный театр кукол).

Победители получили дипломы, денежные сертификаты и призы.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики