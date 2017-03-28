Росгвардия открывает двери

Первый свой праздник, учрежденный Указом Президента России, отметила 27 марта Росгвардия страны. В Чебоксарах в этот день состоялся митинг, представители Росгвардии возложили цветы к памятникам сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебных обязанностей, и военнослужащим войсковой части 3997, погибшим при выполнении воинского долга. А вечером в театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии РФ.
А за несколько дней до праздника в Отделе Росгвардии по Чувашии провели для прессы день открытых дверей. Корреспонденты местных СМИ познакомились с буднями ОМОН и вышли на вечернее патрулирование чебоксарских улиц вместе с экипажем управления вневедомственной охраны (обе эти структуры входят в состав Росгвардии. – Прим. ред.). К некоторому огорчению пишущей и снимающей братии, дежурство прошло без серьезных происшествий – на улицах города в тот вечер все было спокойно.
Встретились журналисты и с начальником Отдела Росгвардии по Чувашии, полковником полиции Алексеем Ежеевым. Интервью с ним читайте в одном из ближайших номеров «СЧ».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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