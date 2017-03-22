Под подозрением менингит

ЭКСПЕРТЫ ЖДУТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

В Красночетайской центральной районной больнице погибла маленькая девочка, которой было чуть больше года. Сейчас в больнице работают сотрудники Следственного комитета по Чувашии, специалисты Минздрава республики. Кроме того, в рабочую комиссию для объективного расследования вошла уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Сапаркина. Эксперты выясняют обстоятельства смерти ребенка. Предположительно, у девочки был менингит.

Недавно назначенный министр здравоохранения Владимир Викторов рассказал, что комментарии станут возможны после окончания проверочных мероприятий. Результаты бактериологического исследования ожидаются в течение следующей недели. Только имея эти данные, есть смысл вести детальный разбор причин произошедшего. Ситуация находится под личным контролем Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

КСТАТИ

Казалось бы, в век мощнейших антибиотиков инфекция не должна уносить жизни людей, однако, как сообщила «Советской Чувашии» заведующая боксированным отделением городской детской больницы № 2 Надежда Жукова, не все болезни поддаются лечению. Менингит, основная заболеваемость которым приходится на февраль – апрель, может развиться стремительно, буквально в считанные часы, и нанести непоправимый ущерб здоровью ребенка вплоть до гибели. Наиболее подвержены развитию менингита дети до четырех лет. Пик заболеваемости приходится на 3–8-й месяц жизни. И даже при своевременном лечении летальность, обусловленная этим заболеванием, может достигать 30 процентов.

Поэтому сейчас всем детям, начиная с 2014 года, проводится вакцинация от стрептококковой инфекции, которая защищает организм детей не только от пневмонии, но и от самого тяжелого вида менингита.