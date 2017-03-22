ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:35 23.03.2017
Руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский поздравил коллектив газеты с наступающим юбилеем
7:50 22.03.2017
Клиентов Сбербанка радует ЕТК, но огорчает Momentum
15:51 27.03.2017
Электроснабжение в Чебоксарах восстановлено, аварийная ситуация локализована
14:44 27.03.2017
Эпизоотическая ситуация в республике находится под постоянным контролем Правительства Чувашии
13:55 27.03.2017
Анастасия Петрова привезла две медали с чемпионата России по пауэрлифтингу, обновив рекорд страны в жиме
13:24 27.03.2017
Чебоксары посетили руководители проектной дирекции Минстроя России
13:09 25.03.2017
Михаил Игнатьев взял под личный контроль случай со смертью ребенка в Красночетайской центральной районной больнице
18:24 24.03.2017
Председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев назвал опыт Чувашии «во многом полезным»
18:11 24.03.2017
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев: «Опыт Чувашии обязательно возьмем на вооружение»
17:49 24.03.2017
Председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин: «Опыт Чувашии заслуживает внимания и поддержки на федеральном уровне»
17:41 24.03.2017
Председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих: «В Чувашской Республике очень грамотный, профессиональный подход к созданию комфортных условий для проживания».
12:54 24.03.2017
В 2017 году в Чебоксарах впервые пройдет конкурс релейщиков
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Вопрос-ответ, Главное
Только море за кормой

БЫВШИЙ ЮНГА «КРУЗЕНШТЕРНА» БОРОЗДИТ ПРОСТОРЫ ОКЕАНА

«…16 марта 2010 года в № 43 «Советской Чувашии» была напечатана статья «Юнга в Атлантике». Очень хочется узнать дальнейшую судьбу героя публикации – ученика тогда еще чебоксарской кадетской школы имени А.В. Кочетова Артема Петрова, которому посчастливилось поучаствовать в трансатлантической экспедиции на знаменитом парусном судне «Крузенштерн». Удалось ли ему стать морским офицером, как он мечтал?»

Петр МАЛОВ, Батыревский район

Найти выпускника кадетской школы, который семь лет назад на барке «Крузенштерн» пересек Атлантический океан, не составило особого труда. Мы послали сообщение на его страничку в соцсети, и молодой человек нам ответил. Артему сейчас 23 года, живет и работает в Калининграде. И море, о котором он всегда мечтал, действительно стало его вторым домом. Хотя жизнь, как обычно, внесла свои коррективы в амбициозные планы юного моряка.
ДАЛЬНИЕ ДАЛИ ВСЕ РАВНО ПОЗВАЛИ
После того как Артем успешно окончил школу, он отправился в Санкт-Петербург поступать в Военно-морской институт имени Петра Великого. И поступил! Парню казалось, мечты сбываются на глазах: вот только учился в школе, а теперь – курсант. Столько надежд, столько планов… рухнули в один момент.
Летом 2010 года в результате военной реформы, целью которой было решить проблему перенасыщения офицерских кадров, военные училища вдруг разом прекратили набирать курсантов. А только что поступивших распустили по домам.
Когда Артем вернулся домой в Цивильск, не знал, что и делать. И тут на горизонте вновь появился «Крузенштерн», который, как оказалось, своих в беде не бросает. Юноше позвонили из Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота – судовладельца парусника-легенды – и предложили учиться у них. Он приехал в Калининград, поступил в академию и проучился в ней пять с половиной лет.

90 лет исполнилось «Крузенштерну» в ноябре прошлого года

А на барке «Крузенштерн» наш отважный моряк, будучи курсантом академии, отработал еще три рейса. Причем, если остальные начинали изучать судно с нуля, Артема Петрова взяли на парусник сразу матросом, видимо, запомнили шустрого юнгу из Чувашии.
Кстати, проходя практику на «Крузенштерне», Артему приходилось обучать и своих земляков – выпускников родной кадетской школы, ставших курсантами морских учебных заведений. Но вот среди школьников из республики после Артема Петрова так никому и не посчастливилось отправиться на четырехмачтовом барке в большое плавание.
Хотя, как говорит сейчас Артем, даже если бы он не попал на знаменитый парусник, все равно бы связал свою профессию с морем.
– Мечтой о море я загорелся благодаря занятиям в спортивно-техническом клубе «Юный патриот», руководил которым гвардии капитан-лейтенант запаса Валерий Владимирович Голев, приоткрывший для нас всех, увлеченных мальчишек, дверцу в морскую науку, – признался наш герой в беседе по телефону. – Жаль, конечно, что не получилось стать офицером ВМФ, и все же я морской офицер, но на гражданском флоте. Так что все отлично – море за кормой, как я и мечтал, здесь моя работа, и она мне нравится.
ХОРОШО, КОГДА РЫБА «УЛЫБАЕТСЯ»
После окончания академии Артем устроился на промысловое судно размером с пятиэтажный дом под поэтическим названием «Лира» третьим помощником капитана и ушел в восьмимесячный рейс по северо-восточной Атлантике.
– Первое время не хватало всего, что было дома, – рассказал Артем. – Трудно привыкать к строгому распорядку. На судне все расписано по часам, независимо от времени суток, будней или выходных: 4 часа несешь вахту, 8 часов отдыхаешь, но и тогда без дела не сидишь: кому надо помочь, кого – заменить. И так весь рейс, как по замкнутому кругу.
Но от тоски по дому не остается и следа, когда начинается «большая рыбалка». Представьте себе, сколько радости испытывает рыбак, поймав на удочку крупную рыбу. Вот те же чувства испытывают и моряки, когда с шумом и плеском вытаскивают на борт многометровый трал, только масштабы улова здесь огромные!
– Бывало, что за полчаса мы ловили около ста тонн скумбрии, а иногда тот же улов собирался за 10–12 часов. Сложность промысла в том, что на каждое судно выдается определенная квота в несколько тысяч тонн, за кратчайшие сроки план нужно выполнить. Порой косяк нужной нам рыбы тянется по полтора километра, а бывает, что рыба и вовсе пропадает. Если же она хорошо идет, промысел занимает все светлое время суток. Тогда азарт такой, что и на шторма уже никто не обращает внимания, – объяснил Артем.
– Вы, наверное, потом рыбу видеть не можете? – назрел случайный вопрос.
– Напротив, я ее очень люблю! Только вот, когда бываю дома, у мамы, все хожу по магазинам и никак не могу выбрать хорошую рыбу. Свежая скумбрия она, знаете ли, будто улыбается. А на прилавках все грустные лежат, – пошутил мой собеседник.
…В конце марта Артем собирается в очередной рейс, но уже на другом российском судне. Несмотря на то, что многие из выпускников академии стараются устроиться на иностранные суда, где зарплата побольше, наш земляк пока за рублем не гонится. Для Артема главное сейчас – набираться опыта и потихоньку идти к новым намеченным далям…

Фото из архива Артема ПЕТРОВА
? Здесь, в рулевой рубке «Лиры» – центре управления судном, и нес вахту третий помощник капитана Артем Петров.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Вопрос-ответ, Главное, .

28.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 79 queries in 0,459 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев