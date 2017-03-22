Только море за кормой

БЫВШИЙ ЮНГА «КРУЗЕНШТЕРНА» БОРОЗДИТ ПРОСТОРЫ ОКЕАНА

«…16 марта 2010 года в № 43 «Советской Чувашии» была напечатана статья «Юнга в Атлантике». Очень хочется узнать дальнейшую судьбу героя публикации – ученика тогда еще чебоксарской кадетской школы имени А.В. Кочетова Артема Петрова, которому посчастливилось поучаствовать в трансатлантической экспедиции на знаменитом парусном судне «Крузенштерн». Удалось ли ему стать морским офицером, как он мечтал?»

Петр МАЛОВ, Батыревский район

Найти выпускника кадетской школы, который семь лет назад на барке «Крузенштерн» пересек Атлантический океан, не составило особого труда. Мы послали сообщение на его страничку в соцсети, и молодой человек нам ответил. Артему сейчас 23 года, живет и работает в Калининграде. И море, о котором он всегда мечтал, действительно стало его вторым домом. Хотя жизнь, как обычно, внесла свои коррективы в амбициозные планы юного моряка.

ДАЛЬНИЕ ДАЛИ ВСЕ РАВНО ПОЗВАЛИ

После того как Артем успешно окончил школу, он отправился в Санкт-Петербург поступать в Военно-морской институт имени Петра Великого. И поступил! Парню казалось, мечты сбываются на глазах: вот только учился в школе, а теперь – курсант. Столько надежд, столько планов… рухнули в один момент.

Летом 2010 года в результате военной реформы, целью которой было решить проблему перенасыщения офицерских кадров, военные училища вдруг разом прекратили набирать курсантов. А только что поступивших распустили по домам.

Когда Артем вернулся домой в Цивильск, не знал, что и делать. И тут на горизонте вновь появился «Крузенштерн», который, как оказалось, своих в беде не бросает. Юноше позвонили из Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота – судовладельца парусника-легенды – и предложили учиться у них. Он приехал в Калининград, поступил в академию и проучился в ней пять с половиной лет.

90 лет исполнилось «Крузенштерну» в ноябре прошлого года

А на барке «Крузенштерн» наш отважный моряк, будучи курсантом академии, отработал еще три рейса. Причем, если остальные начинали изучать судно с нуля, Артема Петрова взяли на парусник сразу матросом, видимо, запомнили шустрого юнгу из Чувашии.

Кстати, проходя практику на «Крузенштерне», Артему приходилось обучать и своих земляков – выпускников родной кадетской школы, ставших курсантами морских учебных заведений. Но вот среди школьников из республики после Артема Петрова так никому и не посчастливилось отправиться на четырехмачтовом барке в большое плавание.

Хотя, как говорит сейчас Артем, даже если бы он не попал на знаменитый парусник, все равно бы связал свою профессию с морем.

– Мечтой о море я загорелся благодаря занятиям в спортивно-техническом клубе «Юный патриот», руководил которым гвардии капитан-лейтенант запаса Валерий Владимирович Голев, приоткрывший для нас всех, увлеченных мальчишек, дверцу в морскую науку, – признался наш герой в беседе по телефону. – Жаль, конечно, что не получилось стать офицером ВМФ, и все же я морской офицер, но на гражданском флоте. Так что все отлично – море за кормой, как я и мечтал, здесь моя работа, и она мне нравится.

ХОРОШО, КОГДА РЫБА «УЛЫБАЕТСЯ»

После окончания академии Артем устроился на промысловое судно размером с пятиэтажный дом под поэтическим названием «Лира» третьим помощником капитана и ушел в восьмимесячный рейс по северо-восточной Атлантике.

– Первое время не хватало всего, что было дома, – рассказал Артем. – Трудно привыкать к строгому распорядку. На судне все расписано по часам, независимо от времени суток, будней или выходных: 4 часа несешь вахту, 8 часов отдыхаешь, но и тогда без дела не сидишь: кому надо помочь, кого – заменить. И так весь рейс, как по замкнутому кругу.

Но от тоски по дому не остается и следа, когда начинается «большая рыбалка». Представьте себе, сколько радости испытывает рыбак, поймав на удочку крупную рыбу. Вот те же чувства испытывают и моряки, когда с шумом и плеском вытаскивают на борт многометровый трал, только масштабы улова здесь огромные!

– Бывало, что за полчаса мы ловили около ста тонн скумбрии, а иногда тот же улов собирался за 10–12 часов. Сложность промысла в том, что на каждое судно выдается определенная квота в несколько тысяч тонн, за кратчайшие сроки план нужно выполнить. Порой косяк нужной нам рыбы тянется по полтора километра, а бывает, что рыба и вовсе пропадает. Если же она хорошо идет, промысел занимает все светлое время суток. Тогда азарт такой, что и на шторма уже никто не обращает внимания, – объяснил Артем.

– Вы, наверное, потом рыбу видеть не можете? – назрел случайный вопрос.

– Напротив, я ее очень люблю! Только вот, когда бываю дома, у мамы, все хожу по магазинам и никак не могу выбрать хорошую рыбу. Свежая скумбрия она, знаете ли, будто улыбается. А на прилавках все грустные лежат, – пошутил мой собеседник.

…В конце марта Артем собирается в очередной рейс, но уже на другом российском судне. Несмотря на то, что многие из выпускников академии стараются устроиться на иностранные суда, где зарплата побольше, наш земляк пока за рублем не гонится. Для Артема главное сейчас – набираться опыта и потихоньку идти к новым намеченным далям…

Фото из архива Артема ПЕТРОВА

? Здесь, в рулевой рубке «Лиры» – центре управления судном, и нес вахту третий помощник капитана Артем Петров.