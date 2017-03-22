ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
7:50 22.03.2017
Клиентов Сбербанка радует ЕТК, но огорчает Momentum
17:35 23.03.2017
«Советскую Чувашию» уже поздравляют
17:31 23.03.2017
Михаил Бабич по поручению Президента России вручил государственные награды жителям Приволжья
16:13 23.03.2017
Ирина Баймулкина и Наталья Хлёсткина выступят на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
14:57 23.03.2017
День Победы в Чебоксарах в 2017 году пройдет под девизом «Память народа»
14:00 23.03.2017
В Чувашии полицейские ликвидировали игорный салон
13:11 23.03.2017
Руководителем Гостехнадзора Чувашии назначен Сергей Вязовский
12:58 23.03.2017
Первым заместителем Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики — начальником Управления внутренней политики назначен Николай Каргин
12:43 23.03.2017
Министром здравоохранения Чувашской Республики назначен Владимир Викторов
17:14 22.03.2017
Отечественным овощам – тепличные условия
17:07 22.03.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
Приезжал в газету ближе к полуночи…

Александр ГОРБУНОВ, ветеран государственной службы:

– Из своих 74 лет больше 50 лет «Советскую Чувашию» выписываю и более 60 лет читаю. В детстве я жил в центре Чебоксар и хорошо помню, как школьником во время прогулки подолгу останавливался у газетных витрин, в которых раньше вывешивали свежую прессу, и с любопытством читал газеты. Была среди них, конечно, и «Советская Чувашия». Помню, в 1956 году в Мельбурне проходили Олимпийские игры. Заметки о них публиковались в «Советской Чувашии», и их я читал в первую очередь.
Выписывать газету стал в начале 60-х годов, когда уже учился в пединституте. В то время газеты были очень популярны. Почти в каждой семье выписывали до 15 газет и журналов, как местных, так и центральных. Даже в деревнях сельчане десятки изданий читали.
По давней привычке читать газету обычно начинаю с последней, 4-й, страницы. Раньше там давали объявления о разводах, браках, спортивные новости, ну и, конечно, некрологи случались. Почему-то такая информация вызывала любопытство (смеется. – Ред.). Замечательной была шахматная рубрика. Многие читатели с нетерпением ее ждали, чтобы узнать новое задание, решение шахматной задачи. Было бы замечательно, если бы эта рубрика вернулась на страницы газеты.
Запомнился мне выпуск «Советской Чувашии» от 12 августа 1962 года. В этом номере, вышедшем на следующий день после полета Андрияна Николаева, газета извещала о том, что наш земляк покорил космос. Я тогда сдавал вступительные экзамены в вуз и помню, с какой радостью эту новость встретили в Чувашии.
С интересом читались яркие публикации народного поэта Чувашии Якова Ухсая, в которых он выступал в защиту природы.
По партийной работе хорошо знал главных редакторов «Советской Чувашии». Иногда по долгу службы мне приходилось доставлять материалы после заседаний бюро обкома или пленума в редакцию. Такая информация должна была выйти в газете на следующее утро, но в редакцию ее могли передать и в 11 ночи, и в 12. Я знал, что эти ночи для сотрудников газеты выдавались бессонными…
Менялось время, менялась и газета. Она ведь тоже как живой организм. За столько десятков лет так сроднился с газетой, что, когда номер не успеваю прочитать, как будто что-то в жизни упускаю. Мне кажется, люди, читающие газеты, – это особая категория людей: думающих, стремящихся к развитию. А таких людей у нас много. Поэтому газета без читателя не останется.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, , .

24.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 81 queries in 0,542 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев