Главное Приезжал в газету ближе к полуночи… Александр ГОРБУНОВ, ветеран государственной службы: – Из своих 74 лет больше 50 лет «Советскую Чувашию» выписываю и более 60 лет читаю. В детстве я жил в центре Чебоксар и хорошо помню, как школьником во время прогулки подолгу останавливался у газетных витрин, в которых раньше вывешивали свежую прессу, и с любопытством читал газеты. Была среди них, конечно, и «Советская Чувашия». Помню, в 1956 году в Мельбурне проходили Олимпийские игры. Заметки о них публиковались в «Советской Чувашии», и их я читал в первую очередь.

Выписывать газету стал в начале 60-х годов, когда уже учился в пединституте. В то время газеты были очень популярны. Почти в каждой семье выписывали до 15 газет и журналов, как местных, так и центральных. Даже в деревнях сельчане десятки изданий читали.

По давней привычке читать газету обычно начинаю с последней, 4-й, страницы. Раньше там давали объявления о разводах, браках, спортивные новости, ну и, конечно, некрологи случались. Почему-то такая информация вызывала любопытство (смеется. – Ред.). Замечательной была шахматная рубрика. Многие читатели с нетерпением ее ждали, чтобы узнать новое задание, решение шахматной задачи. Было бы замечательно, если бы эта рубрика вернулась на страницы газеты.

Запомнился мне выпуск «Советской Чувашии» от 12 августа 1962 года. В этом номере, вышедшем на следующий день после полета Андрияна Николаева, газета извещала о том, что наш земляк покорил космос. Я тогда сдавал вступительные экзамены в вуз и помню, с какой радостью эту новость встретили в Чувашии.

С интересом читались яркие публикации народного поэта Чувашии Якова Ухсая, в которых он выступал в защиту природы.

По партийной работе хорошо знал главных редакторов «Советской Чувашии». Иногда по долгу службы мне приходилось доставлять материалы после заседаний бюро обкома или пленума в редакцию. Такая информация должна была выйти в газете на следующее утро, но в редакцию ее могли передать и в 11 ночи, и в 12. Я знал, что эти ночи для сотрудников газеты выдавались бессонными…

Менялось время, менялась и газета. Она ведь тоже как живой организм. За столько десятков лет так сроднился с газетой, что, когда номер не успеваю прочитать, как будто что-то в жизни упускаю. Мне кажется, люди, читающие газеты, – это особая категория людей: думающих, стремящихся к развитию. А таких людей у нас много. Поэтому газета без читателя не останется.

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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