Попали в дело

Не дожидаясь суда

В связи с возмещением ущерба прекращено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СУОР».

А подозревался он в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по декабрь 2015 года руководитель с целью незаконного увеличения ликвидных активов возглавляемой организации не перечислил своевременно в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 139,6 млн. рублей.

После возбуждения уголовного дела гендиректор возместил причиненный бюджетной системе ущерб, в том числе наложенные штрафные санкции и пени, а всего перечислил в бюджет свыше 161,7 млн. рублей. При таком раскладе закон дарует право фигуранту дела подать заявление на его прекращение.

По причине полного возмещения причиненного бюджету РФ ущерба в 2016 году было прекращено 10 уголовных дел. А с начала этого года – три. Кто не возмещает, того ждет скамья подсудимых. К примеру, бывшего директора чебоксарской торговой фирмы, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму свыше 14 млн. рублей. Помимо того, налоговики заявили гражданский иск о взыскании этой суммы. Дело направлено в суд.

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Был тяжело пьян…

К четырем годам лишения свободы приговорен 25-летний житель Ибресинского района, по вине которого погиб человек.

В суде установлено, что в ноябре прошлого года вечером молодой человек находился за рулем машины «в тяжелой степени алкогольного опьянения». И на автодороге Аниш – Хормалы (скользкой, заснеженной) опрокинулся в кювет. Не пристегнутый ремнем безопасности 18-летний пассажир погиб.

Виновник ДТП возместил расходы на погребение, вину признал. Суд учел это при вынесении приговора. Отбывать назначенный срок сельчанин должен в колонии-поселении. Кроме того, он на два года и восемь месяцев лишен права управлять транспортом. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал в их пользу компенсацию морального вреда в сумме 720 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре республики.