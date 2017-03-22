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Главное, Политика
Общественники поддерживают новые назначения в Чувашии

Нина Семедова-Полупан, заведующая кафедрой социальных технологий Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, председателя комиссии по науке, образованию и молодежной политике Общественной палаты Чувашии:

— Владимир Николаевич Викторов – это достойная кандидатура. Знаю его со студенческих лет, учились в одно время в университете. Это достойный человек  с точки зрения  и профессиональной деятельности, и деловых качеств. Это умелый врач, который проработал в медицинской отрасли более 25 лет, великолепный руководитель,  умелый  общественник. Полагаю, что с его приходом те позиции, которые были завоеваны нашим здравоохранением,  будут только улучшаться и население почувствует положительные изменения в медицинской   отрасли.

 А с Николаем Юрьевичем Каргиным мне удалось вместе поработать в аппарате Администрации первого Президента Чувашии. Это тоже достойная кандидатура. Николай  Каргин — профессионал своего дела, юрист.  Он работал и в органах местного самоуправления, возглавлял структуры, касающиеся архивного дела. Я думаю, что новая должность придется ему по душе, и он достойно справится и с этим назначением.

***

Николай Казаков, директор Чувашской государственной филармонии, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашской Республике, о Каргине Николае Юрьевиче:

— Должность очень серьёзная и хорошо, что пришел человек с большим опытом работы в разных областях. Николай Юрьевич знает работу в республиканских органах власти и в муниципалитете. Личный опыт невозможно ничем заменить. Я его лично знаю как человека уравновешенного, умеющего слушать, я доволен назначением.

***

Владислав Солдатов, представитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике:

— Николай Каргин в этой системе не новичок. Он долгое время работал на различных должностях. Мы знаем его как человека, надеемся, что Чувашскому региональному отделению общероссийского народного фронта будет комфортно работать с ним. Надеемся, что он учтет опыт работы прежних сотрудников, и у нас будет совместная слаженная работа.

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Метки: Главное, Политика, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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