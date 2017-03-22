Ирина Баймулкина и Наталья Хлёсткина выступят на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

В хорватском городе Сплит со 2 по 8 апреля пройдет чемпионат Европы среди мужчин и женщин. Воспитанницы чувашской школы тяжёлой атлетики Ирина Баймулкина и Наталья Хлёсткина выступят на континентальном турнире в составе основной сборной России.

Напомним, что Ирина Баймулкина выступает в весовой категории до 53 кг, является мастером спорта международного класса, победительницей юниорского первенства Европы — 2016.

Наталья Хлёсткина также является мастером спорта международного класса. Выступает в весовой категории до 53 кг. Год назад на чемпионате Европы в Норвегии подопечная Геннадия Иванова завоевала две золотые и одну серебряную медали. Это высшее достижение представительниц чувашской школы тяжёлой атлетики на чемпионате Старого Света.

В этом году в предварительный состав сборной команды России включены 24 спортсмена. Полный состав опубликован на официальном сайте Федерации тяжёлой атлетики России.

Женщины. Ольга Голованова (до 48 кг); Ирина Баймулкина, Кристина Новицкая (обе — до 53 кг); Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — до 58 кг); Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — до 63 кг); Анастасия Романова (до 69 кг); Мария Вострикова (до 75 кг); Диана Мстиева (до 90кг); Татьяна Каширина (до 90 кг).

Мужчины. Феликс Халибеков (до 62 кг); Олег Чен (до 69 кг); Вячеслав Яркин, Сергей Петров (оба — до 77 кг); Артем Окулов (до 85 кг); Адам Малигов, Георгий Купцов, Егор Климонов (все — до 94 кг); Давид Беджанян, Максим Шейко (оба — до 105 кг); Руслан Албегов (свыше 105 кг).

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики