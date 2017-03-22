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В Чувашии полицейские ликвидировали игорный салон

На днях в поле зрения оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике попал игровой салон в городе Канаш. Подпольный клуб был оборудован игровыми автоматами, компьютерной техникой и системой видеонаблюдения.

Азартных посетителей принимали круглосуточно на третьем этаже нежилого здания по Красноармейской улице. В нескольких комнатах располагались как простые игровые терминалы, так и компьютеры с выходом в Интернет.

Как сообщил заместитель начальник отдела УЭБ и ПК МВД Сергей Светлов, противоправная деятельность велась с применением различных методов конспирации – никаких вывесок, попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии, отдела МВД России по городу Канашу при тесном взаимодействии со Следственным управлением СК России по Чувашии проведены обыски по местам проживания задержанных и в помещении клуба. В результате, полицейскими обнаружено и изъято 13 игровых автоматов, 14 системных блоков, денежные средства, а также документы, свидетельствующие о причастности задержанных к организации незаконной игорной деятельности.

За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сейчас подозреваемые задержаны. Они находятся под домашним арестом. Ведется следствие.

Источник: МВД по Чувашской Республике

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Метки: Главное, Лента новостей, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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