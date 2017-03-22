В Чувашии полицейские ликвидировали игорный салон

На днях в поле зрения оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике попал игровой салон в городе Канаш. Подпольный клуб был оборудован игровыми автоматами, компьютерной техникой и системой видеонаблюдения.
Азартных посетителей принимали круглосуточно на третьем этаже нежилого здания по Красноармейской улице. В нескольких комнатах располагались как простые игровые терминалы, так и компьютеры с выходом в Интернет.
Как сообщил заместитель начальник отдела УЭБ и ПК МВД Сергей Светлов, противоправная деятельность велась с применением различных методов конспирации – никаких вывесок, попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии, отдела МВД России по городу Канашу при тесном взаимодействии со Следственным управлением СК России по Чувашии проведены обыски по местам проживания задержанных и в помещении клуба. В результате, полицейскими обнаружено и изъято 13 игровых автоматов, 14 системных блоков, денежные средства, а также документы, свидетельствующие о причастности задержанных к организации незаконной игорной деятельности.
За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Сейчас подозреваемые задержаны. Они находятся под домашним арестом. Ведется следствие.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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